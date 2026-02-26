２７日から始まる「箱根スイーツコレクション」で提供される、箱根ホテル小涌園（フォンテンブロー）の「小涌園からのおくりもの」

箱根のホテルやカフェ、美術館などが新作デザートを創作して一斉に提供する「箱根スイーツコレクション２０２６」が２７日から始まる。今年は「春の箱根で宝探し きらめきスイーツ」がテーマ。シェフやパティシエが腕を振るった宝石のように色とりどりのデザートが味わえる。４月２２日まで。

小田急箱根と小田急電鉄が各店に呼びかけて企画し、２７回目。昨年より３店多い３５店が参加した。

箱根の雄大な自然や温泉を楽しめるホテル「ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ」（箱根町強羅）は砕いたタルト生地にイチゴやピスタチオのムースなどをちりばめた「タルトプランタニエール」（１８７０円）を用意。ペストリー副料理長の柏粼紗希さん（３０）は「お皿の上で宝探しのように、さまざまな味を楽しんでほしい」と話す。

箱根旧街道の老舗茶屋「甘酒茶屋」（同町畑宿）は甘酒と牛乳、わらび粉で仕上げた「食べる甘酒みるくプリンイチゴソース添」（８００円）を提供する。店主の山本聡さん（４８）は「４日間かけて炊き上げた黒豆をトッピングし、優しい味わいに仕上げた」と胸を張る。

スイーツは全店舗で事前予約が可能。スイーツと往復の特急ロマンスカーなどがセットになったプランも用意されている。詳細は小田急トラベルのウェブサイトで。

小田急箱根は２５日、各スイーツを報道機関向けに公開。水上秀博社長は「春の箱根を周遊しながら楽しむきっかけにしてほしい」と呼びかけていた。