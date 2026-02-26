昨季終盤に左肘痛を発症し、宮崎・都城の３軍・故障班キャンプで調整していた巨人の井上温大投手（２４）が２５日、２軍に合流、２７日のＷＢＣチェコ代表戦（ひむか）で、約５か月ぶりに実戦復帰することが分かった。

迷いなく、晴れやかな表情で語った。「（体は）不安なところは全くないので、１００％試合に集中できる。ここからは技術的な部分を突き詰めていきたい」。この日は小林を相手にブルペンで４５球を投じた。経験豊富なベテラン捕手から「球の力もあるし、変化球の曲がり幅もある。最初はベース２分割くらいで意識して、早めにバッターに結果を出させるイメージでいい」と、大胆に攻めるようアドバイスを受け、最後は笑顔でグータッチを交わした。

１６日には３軍のライブＢＰ（実戦形式の練習）で昨年９月以来、打者に対して投げた。のべ５打席で無安打１四球１奪三振と患部の順調な回復ぶりを示した。２２日は２度目のライブＢＰで、複数イニングを想定。２０球×２セットでセットポジションからの投球も確認し、最速は１５０キロを計測した。「課題にしているクイックでも狙ったところに投げられていたし、自分の思うようなボールを投げられた。状態的には納得している」と、先発登板に向けて着実に歩みを進めている。

今季はチーム内で激しい先発ローテ争いが展開されている。左腕でもドラフト１位・竹丸、同３位・山城のルーキーズや横川らが１軍の実戦で奮闘しているが、２４年に８勝を挙げた井上も結果を残し続ければ、大逆転での開幕ローテ入りも見えてくる。「開幕（ローテ）はもちろん入りたいけれど、１軍のピッチャーもみんな結果を残している。先を見据えて、呼ばれたときに一発でチャンスをつかめるように準備していきたい」。実戦登板を重ね、徐々にギアを上げていく。（加藤 翔平）