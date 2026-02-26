阪神・中野が3月のオープン戦を通じて新外国人・ディベイニーと最強の二遊間構築を目指す考えを示した。

春季キャンプ中に助っ人が持つ独特なリズムを敏感に感じ取っていた。「日本人のリズムではないリズムで（送球が）来る。スナップスローが強い印象が凄くある」と分析した上で、「常にどこに来るか分からない。準備しておかないと、刺されてしまって握り替えができず、ダブルプレーが取れないことにつながる」と表情を引き締めた。

相棒の独特なスナップや送球の質を完全に掌握するには、実戦で経験を積み重ねるしかない。「体勢が悪い状態でどういうボールが来るのか、まだ想像できない。そこは実戦にならないと分からない」と話したように、今後のオープン戦を通じてそのプレースタイルを深く理解していく構えだ。連係についても「もちろん課題は出ると思う。しっかり話し合いをしていければ」と、対話で解決していく姿勢を見せた。

今季から選手会長を村上に引き継ぎ、自身の調整に没頭できた1カ月。「個人的な数字よりも、チームの勝利に貢献することだけを考えていきたい」。ちょっぴり癖が強めな相棒との呼吸をしっかり整え、開幕までに鉄壁の二遊間をつくり上げる。 （長谷川 柚香）