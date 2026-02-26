人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）が25日、自身のインスタグラムを更新し、シンガーソングライター・aiko（50）のライブを訪れたことを報告した。

大貫は「インスタグラマー失格なamikoですがaikoのライブにお邪魔しましたことをお知らせします 相変わらずの体力、歌唱力、ファンサのエグいライブでした…バケモンですこの人 今回もおもしろかったなぁ 歌ももちろんだし、MCも最高に楽しい ライブ後は感想を言う間もなくaikoチームのギャルズも含めて止まらないおしゃべり…」と報告した。

また、「ジャスティン・ビーバーが被ってたニットが欲しくて、友達に聞いたり写真を見ながら編んだやつをaikoにも編んであげたら、この日も持っててくれたので一緒に被ってみた aikoに似合う色を…と思いながら毛糸を選ぶのも楽しかったし、わたしのは一作目だから色々気になる点がある でもaikoの前髪の黄色と合ってておカワだった」と、カナダ出身の人気歌手ジャスティン・ビーバーがよく被っている、米国のストリートウェアブランド「ARKYVE」のクロシェ帽に似たおそろいの帽子姿を披露した。

さらに「まだまだ話は尽きないけど、あんな凄いライブを終えた人を休ませなければと思い退散！もっとずっと一緒に居たかったなあ 次は編み物しながらおしゃべりするんだ〜」と続けた。

フォロワーからは「すごくかわいいです」「手作りすごすぎます！」「うますぎる」などの声が寄せられていた。