「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

阪神は２５日、宜野座キャンプを打ち上げた。就任２年目を迎えた藤川球児監督（４５）の下、約１カ月間で選手はどのような進化を遂げ、競争はどうなったのか。デイリースポーツの阪神担当が「先発」「救援」「捕手」「内野」「外野」に分けて総括し、現状を分析する。

外野では不動の中堅手・近本は順調に調整を重ねてきた。オープン戦初スタメンとなった２２日・ヤクルト戦では初回先頭で初球を打って遊撃への内野安打。翌２３日・日本ハム戦でも達の初球を右前に運ぶなど、打席内で明確にテーマを設定した上で、さすがの内容を示していた。侍ジャパンに選出されている森下も、キャンプ序盤は自チームの練習で着々とステップを踏んで仕上げてきた。まずはＷＢＣでの世界一貢献にフォーカスする。

“空席”となっている左翼のポジション争いは、三つ巴の様相を呈している。前川は２２日・ヤクルト戦でオープン戦チーム１号を放ち３安打の固め打ち。確実性の向上を図って巻き返しに燃えている。高寺はオープン戦で２試合続けて、中堅と右翼から正確なバックホームで補殺を記録。堅実な守りは武器になる。

その２人に食い込むのが新加入の浜田。初実戦となった８日の日本ハム戦では今春チーム１号を放つなど、自慢の長打力を発揮した。開幕まで約１カ月。関西に場所を移しても、激しいサバイバルは続く。（デイリースポーツ・向亮祐）