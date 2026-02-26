【亀山つとむ キャンプ採点】

阪神の春季キャンプを密着した本紙評論家の亀山つとむ氏が恒例のキャンプ採点をし、高寺に最高評価の5点をつけた。

2つの補強ポイントを中心に阪神の宜野座キャンプを追いかけた。1つは遊撃と左翼のポジション争い。もう1つは打順6番以降の強化だ。石井の左アキレス腱断裂による離脱後は、セットアッパー問題にも注目した。

左翼は最激戦区だが、唯一5点をつけた高寺が一歩リードした。21日の中日戦で中堅から、22日のヤクルト戦は右翼からの好返球で本塁で走者を刺した。内外野守れる守備力はライバルにない強みで走攻守で示した高い総合力は先発で起用したくなる。22日のヤクルト戦でチームのオープン戦第1号を放った前川、新加入の浜田や中川も打席で結果を残している。大山の後ろの「6番」にハマるのが理想で、攻撃型の打順を組むなら彼らにも出番がある。ドラフト2位の谷端もスタメン起用なら左翼の可能性もあるし、同1位の立石もここに加われば面白い。

遊撃手はディベイニーで開幕するのだろうが、昨年、遊撃でチーム最多84試合出場の小幡も22日のヤクルト戦で3安打するなど黙っていない。熊谷、木浪含め競争は激しい。

石井の代わりとして推したいのが木下と石黒。木下は真っすぐの力が増して160キロに迫る勢い。石黒は総合力で安定し、村上をほうふつとさせるキレと制球力がある。リリーフは質も量も豊富だが、及川やドリス、湯浅、畠などを追いやるくらいの急成長を期待したい。 （スポニチ本紙評論家）