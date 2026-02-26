「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

阪神は２５日、宜野座キャンプを打ち上げた。就任２年目を迎えた藤川球児監督（４５）の下、約１カ月間で選手はどのような進化を遂げ、競争はどうなったのか。デイリースポーツの阪神担当が「先発」「救援」「捕手」「内野」「外野」に分けて総括し、現状を分析する。

正捕手・坂本に続く２、３番手争いがし烈を極めた。ＷＢＣ日本代表合宿で坂本が中盤でチームを離れる中、存在感を発揮したのは“３５歳の新入生”だった。

日本ハムからトレード移籍した伏見は移籍１年目にしてチーム野手最年長。異例の立場ながら、チームに溶け込み、ブルペンでは各投手と綿密なコミュニケーションを何度も重ねた。藤川監督もかねて「チームに対するアプローチのかけ方は非常に優れている」と絶賛するように、パ・リーグを知るベテランは宜野座に新風を吹かせた。

若手では、宜野座組に初抜てきされた育成の嶋村が対外試合５試合で６打数４安打と打撃で猛アピール。メジャーの名だたる強打者たちを参考にした打法から快打を連発した。支配下登録に向けて、打てる捕手のイメージを強く印象づけた。

梅野はプロ１３年目で初めて具志川で迎えた球春も黙々と調整し、キャンプ中盤から宜野座に合流。ケガでリハビリに励んでいた栄枝、町田もそろって実戦に復帰。虎視眈々（たんたん）とアピールの機会を狙う。（デイリースポーツ・藤丸紘生）