読売テレビは２５日、大阪市内の同局で会見し、３月３０日から新しい朝の情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜、前５・００）をスタートさせることを発表した。メーンＭＣは同局の西山耕平アナウンサー（月〜金）、林マオアナウンサー（月〜水）、中村秀香アナウンサー（水〜金）の３人が務める。

読売テレビの新たな“朝の顔”となる西山アナは、大学を卒業し２年間金融機関に務めた後、長崎の放送局でアナウンサーとして８年間勤務。２０１８年に読売テレビに入社し、現在は同局の「情報ライブ ミヤネ屋」のディレクター兼リポーターを務めている。

番組開始に際し、「お前誰やねん、からスタートすると思います」と、自虐を込めた西山アナ。一方で「最初は厳しい視線で見られるかと思いますし、関西にはキングの番組がございます」と、同時間帯で１９７９年から放送されているＡＢＣテレビの長寿番組「おはよう朝日です」を名指しし、「我々には我々の強みが必ずありますので、いつの日かトップを奪還して、真の監査の鉄板朝番組となるよう、全身全霊で務めさせていただきます」と語った。

この日、西山アナらが「ミヤネ屋」で共演するフリーアナウンサーの宮根誠司から、サプライズのビデオメッセージも届き、「『おは朝』は横綱ですから大変だと思いますけど、ここで（おは朝を）破ったら西山君は歴史の１ページを飾る人物になるでしょうから、ぜひ頑張っていただきたい」というエール。さらに最後には「おはよう朝日には勝てないと思いますけどね」と、愛のこもったゲキを飛ばされた。

メーンＭＣ決定は「いの一番に」宮根へ報告したという西山アナ。その後、２人で会食した際には「『９９％は、時間通りに会社に行って成功なんや。あとの１％で視聴者の皆さん、スタッフの皆さんを元気にしたらええんや』と言ってもらえた」と明かした。大先輩からの金言を受け「この言葉を胸に刻んで前に進んでいこうと思います」と、力強く誓った。

番組には藤岡宗我アナ、吉澤真彩アナ、増田陽名アナ、野村明大アナ、気象予報士の蓬莱大介氏、市村紗弥香氏らも出演する。