「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

抜け目はない。阪神・村上頌樹投手（２７）が２５日、今春キャンプを総括。開幕投手の筆頭候補であり、今季もエースとしての活躍が期待される中、「結果を出し続けたい」と力を込めた。

安堵（あんど）の表情で取材場所に現れた。練習後、新選手会長として手締めのあいさつを担当。“大役”を終え「めちゃめちゃ緊張しました…」と柔らかく笑った。スピーチの中では「日本シリーズで敗れ、悔しい思いをした。それを経て強くなったチームの姿を見ていてください」と宣言。雪辱に燃える猛虎の先頭に立ち続ける覚悟だ。

自身初の開幕投手を務め、投手３冠を獲得した昨季を経ても「自信になることは多かったですけど、やることは変わらない」と慢心はない。全体練習のブルペンではチーム３位の計６７２球を投球。一時、２段モーションを封印するなど試行錯誤しながら“エースの背中”を見せてきた。キャンプのＭＶＰに選ばれた伊原、石黒ら新戦力の台頭もある中で「競争が激しくなって、良いレベルでできるのは良いこと。ずっと中心でいたい」と燃える思いも明かす。

２２日にはヤクルトとのオープン戦（浦添）で今年初登板し２回無安打無失点と順調に状態を上げている。「不安なく（３月からの）オープン戦にいける。皆さんを安心させるためには（結果も）必要やと思うんですけど、一番は自分の感覚、捕手の人の感覚を確かめたい」。２年連続の大役へ、ブレることなく突き進む。