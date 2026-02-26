「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

２年目の阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）は育成選手としては異例のキャンプＭＶＰに選ばれた。藤川監督の期待に応えるため早期の支配下登録を目指す。

「宜野座組で１軍の先輩方と練習ができて、朝から高い意識で練習とかやるべきことをやっていて本当に勉強になった。一番のキャンプの収穫ですね」

嶋村にとって、先輩の姿勢が何よりの教材だった。新加入の伏見、ベテランの梅野や坂本らの姿を間近で見て、学ぶことは多かった。藤川監督から「姿勢ですね。結果はフォアボールなどですから」と打席での貪欲な姿勢を評価された。

昨年の具志川キャンプでは右膝を痛め、リハビリからのスタートだった。１年が経過し、成長を見せた。キャンプ中の実戦でも４試合に出場し、打率・６６７と高い数字をマークした。「支配下、支配下ってなっちゃうと、性格的に気負ってしまう。好きで野球をやってきたのでずっと好きでいられるような選手生活を送っていきたいです」。気負わず自然体のプレーで、残り５枠の支配下枠を勝ち取る。