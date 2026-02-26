＜速報＞日本勢21人参戦のニュージーランドOPがスタート遅延 悪天候によるコースコンディション不良のため
＜ニュージーランドオープン 初日◇26日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会「ニュージーランドオープン」は、降雨によるコースコンディション不良のためスタート時間を2時間遅らせると発表した。トップスタートは午前7時40分（日本時間午前3時40分）から午前9時40分（日本時間午前5時40分）となった。
≪写真≫新作ドライバーの初速を計測&比較してみた！
朝から降り続いた雨の影響でコース内には水が浮いている状態。スタート前に1時間の遅延が発表され、さらに午前8時頃、1時間遅らせるアナウンスがあり、合計2時間の遅延となっている。第1ラウンドと第2ラウンドはプリファードライが適用される予定だ。今大会は日本ゴルフツアー機構（JGTO）がパートナーシップを結んでおり、JGTO枠も設定。昨年大会2位でアジアンツアー年間王者の比嘉一貴や日本の賞金ランキング2位の生源寺龍憲、堀川未来夢ら21人の日本勢がエントリーしている。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）。優勝者には36万ニュージーランド・ドル（約3330万円）が贈られる。また全英オープン（7月16〜19日、イングランド・ロイヤルバークデール）の予選会を兼ねており、有資格者を除く上位1名に出場権が付与される。
