女優の仲間由紀恵（46）が、3月30日スタートのNHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演する。25日、同局が発表した。仲間らしい気品漂う侯爵夫人役で「どのような時でも凜（りん）としている姿に、なんて誇り高い人なんだろうと、尊敬と憧れの念を抱きました」と役への思いを明かした。

見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演で、明治時代に看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く物語。仲間は主人公りん（見上）が看護実習で受け持つ患者として登場。ある事情で心を閉ざしており「周りから見れば、わがままな華族の奥方ですが、目の前の現実を受け入れられず苦しみながらも、ただ自分の誇りを胸に持ち続けている」と分析した。

朝ドラ出演は2022年の「ちむどんどん」以来4年ぶり4度目。その時は沖縄のサトウキビ農家でヒロイン一家を支える母親役だった。一方、14年の「花子とアン」では今作のような伯爵家に生まれ育った令嬢を演じており「役を深く作り込むこともできて、外ロケから始まり、スタジオ撮影へと突入する、という（朝ドラ撮影の）お決まりの流れも楽しめました」と懐かしそうに振り返った。

また主人公の実習先の病院院長役は筒井道隆（54）が務める。00年の「私の青空」以来、26年ぶりの朝ドラ。「久しぶりに朝ドラに参加させていただけて光栄です。長く皆さまに愛されている枠に恥じぬように頑張ります」と気を引き締めた。