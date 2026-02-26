ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。２４日の帰国会見で、キャンピングカーでの米国横断旅行の夢を語っていた木原。一夜明けて「三浦さんをお誘いしたが、『私は寝てるだけだからいいです』と断られた」と笑顔で明かした。

三浦は「運転免許を持っていないので」と弁解。中学生から練習拠点のカナダと行き来していたため「国内旅行がしたい」とはにかんだ。

“りくりゅうフィーバー”で多方面から連日引っ張りだこな２人。帰国してからようやく実感が湧いてきているといい、木原は「浦島太郎さんが生きていたら、こういう気持ちなのかな」と、驚きを表現した。

今後を考える余裕もない多忙っぷり。それでも三浦は「木原選手が引退する時は私も引退する時。違う人と組んで続けることは絶対にない」と“生涯りくりゅう宣言”。ともにペアの指導者を目指すプランも明かした。会見の最後には、２人の関係性に関する質問が飛んだが「ご想像にお任せします」と口をそろえ、いたずらっぽく笑った。