凡事徹底を意識し、内外野の守備連係の強化を図った春季キャンプ

２８年ぶりのリーグ優勝を狙う横浜ＤｅＮＡが春季キャンプを終えた。新体制でチームを構築する成長過程を振り返る。

◇

「当たり前のことを当たり前に」−。相川監督が、就任以来、説き続けてきた凡事徹底の意識が、じわりとチームに浸透し始めている。

昨秋の秋季トレーニングから「個の力を最大限引き上げながら、チームとして勝つ」と強調してきた指揮官。キャンプイン前日の１月３１日も選手、スタッフ全員で行ったミーティングで「１年間どうやって戦っていくか、ベイスターズの戦いざまをチーム全員で理解したい」と語り、臨んだ。

初日、ウオーミングアップ後最初に行ったのは投内連係で、初日からメニューに組むのは６年ぶり。キャンプ中の練習日は全て、守備連係や非公開のサインプレーの練習などを取り入れた。ここに相川イズムがにじみ出る。「全員が丁寧にプレーしようという姿が（コーチ時代を含め）一番感じられた」と手応えを口にし、連日、引き締まった雰囲気が漂った。

守備練習中は新主将の筒香とベテラン宮崎の２人が、誰よりも大きな声を張り上げた。基本中の基本だが、凡事徹底の一歩目をおろそかにしない。個々が１球も無駄にしない丁寧かつ素早いプレーを心掛け、体に染み込ませた。藤田内野守備走塁戦術コーチは「誰もがミスできない雰囲気づくりができている」と評価。「若手が、相川さんがどういう野球をしたいのかを理解し、（春季キャンプで）ベテラン陣が入り、ピシッと締めてくれた」と付言した。