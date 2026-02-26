読売テレビの西山耕平アナウンサーらが２５日、３月３０日にスタートする新しい朝番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時）の会見に出席した。

サブＭＣを務めるのは新人アナウンサーの藤岡宗我アナ、吉澤真彩アナ、増田陽名アナの３人。藤岡アナは「新人らしく、若者らしくパワーを出して頑張っていきたいな、というふうに思っております。いちから全力で頑張ります」と元気いっぱい。吉澤アナは「睡眠が大事。朝５時から始まりますので、９時半か１１時か１２時半に寝ていただくと、すっきり起きられて見ていただけると思う」とアピールした。増田アナは「担当するのは木曜日と金曜日。皆さんがちょっと週末で疲れてきたときだと思うのですが、私は元気１００％でお届けします。元気を皆さんに与えられるような、そんな番組にしていけたら」と抱負を語った。

それぞれロケにも出たいＭＣ陣。西山アナは「城崎温泉とか、温泉巡りをやってみたい」と明かすと、林マオアナや、中村秀香アナから「ずるい」のブーイング。さらに西山アナは「大阪市港区出身の港区男子としては、大阪市港区の魅力を深掘りを改めてしたい」と述べた。林アナは「出身の豊中と、夫の出身の堺ですね」と笑顔。中村アナも「豊中出身なので北摂愛はあるので回りたいし、最近山登りに興味がありまして。六甲山しか登ったことがないですけど、いろんな山登りに挑戦してみたい」と話し、周囲を驚かせた。