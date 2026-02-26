©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにニッポンの社長を迎え、古都・京都のレトロビルを巡る「ほぼ築100年レトロビル探訪」と、ケンドーコバヤシが20年も目を背けてきた大問題にいよいよ向き合う「大阪の家を退去したい！」をテーマにお届けする。

「ほぼ築100年レトロビル探訪」は、100年近い歴史をつむいできたレトロなビルを藤崎マーケット・トキとツートライブ・周平魂が訪ねる好評企画。今回は、京都にある貴重な近代建築を巡る。

まずは、三条通り沿いにある築98年のレトロビルへ。実はこの界隈、京都出身の周平魂にとっては「マジの庭！」。若かりし頃によく遊びに来た場所らしく、今回訪ねるビルも「めちゃめちゃ来たことありますよ！」と大興奮だ。そんな京都人にはおなじみのこちらは、昭和の初めに大手新聞社の京都支局として誕生したビル。特徴的な星型の窓は、その新聞社の社章をかたどったものという。かつては編集局の仕事場だったという2階はモダンなアートギャラリーに。そして講堂だった3階には、「ここ知ってる！めちゃくちゃおもろいねん」とトキを色めき立たせた、13年でなんと35万人の観客を動員したという大人気シアターが…！

さらに2人は、元は社員食堂だったという地下へ。壁や柱、床にいたるまで98年前のままという激シブ空間でいただく極上グルメとは？

続いて訪れたのは、木屋町通りにある築99年のレトロ建築。鴨川沿いのひときわ目を引く建物は、木造ながら5層4階建ての見上げるような楼閣建築で、もとは大きな料理旅館だったとか。現在は結婚式やレセプションの会場として利用されているという館内には、なんと開館当時から現役で使われているという超レトロなエレベーターが！ これに乗り込んで4階に上がった2人は、目の前に広がる思いがけない景色に「何だこれは！」と圧倒されて…。ほか、京都ならではの食材を使った贅沢フレンチも登場し、京都が誇るレトロビルの魅力を堪能！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。（2月19日はよる11時27分～）