ナイガイの「みんなのくつした エイジングケア フットエイドソックス」

靴下には足の保温と保護の機能がある。高齢者にみられる足の形状の変化を抑えて安定歩行につなげる商品、天然鉱石を練り込んだ独自開発の繊維で血行を促進する商品が登場。発熱素材で足の冷えを防いで心地よい眠りにいざなう就寝時用の商品も好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）

ナイガイは2025年9月に「みんなのくつした」ブランドから「エイジングケア フットエイドソックス」を発売した。高齢者にみられる足の形状の変化に着目。サポート用の糸を編み込み、足の幅の広がりを抑えて歩行を安定させる。爪先の縮こまりも軽減。「毎日の散歩などにお薦め」と同社広報。男女兼用で価格は1430円。

岡本（大阪市）は2024年秋に全国発売した「おやすみスイッチ」が好評だ。足が冷えて眠れないという女性向けに開発した。足の裏を二重構造の発熱素材で覆い心地よい眠りにつなげる。爪先を外に出す独自の形状で熱がこもらない。昨年秋に男性用の「for MEN」も発売。希望小売価格は女性用3500円、男性用3960円。

MTGは2025年11月に「ReD（レッド） バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］」の販売を始めた。八つの天然鉱石を練り込んだ独自開発の繊維「バイタルテック」を使用。薄手の生地ながら肌からの遠赤外線を吸収して再び肌に放出し、血行促進による保温やリラックスの効果が期待できる。男女兼用で価格は1980円。（いずれも価格は変動する場合があります）

岡本の「おやすみスイッチ」

MTGの「ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］」