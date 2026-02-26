フィギュアスケート女子で世界ジュニア３連覇中の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２５日、京都府宇治市の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。年齢制限によって出場できなかったミラノ・コルティナ五輪を目に焼き付け、４年後の金メダルを目指すことを決意。同学年で銅メダルを獲得した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝から刺激を受け、まずは世界ジュニア選手権（３月４〜７日、エストニア・タリン）で史上初の４連覇に挑む。

五輪出場組に脚光が集まる中、島田は次なる舞台を見据えて爪を研いでいた。トリプルアクセル、４回転トーループで氷上を豪快に舞い、視線の向きなど細部まで確認。同学年のライバルの活躍を糧に、練習は熱を帯びた。

ミラノ・コルティナ五輪で同じ１７歳の中井が銅メダルを獲得。その姿を目に焼き付け「私も亜美ちゃんを追って頑張りたい」と刺激をもらった。中井が見せたキュートなポーズにも触れ「亜美ちゃんしかできない。あんな大舞台で楽しめるのがすごい」と強心臓をリスペクト。すぐに祝福メッセージを送り、中井からは世界ジュニアに向けてのエールをもらった。

今回の五輪は昨年７月１日時点で１７歳であることが出場規定であり、１０月生まれの島田は年齢制限で出場権を得られず。ただ、昨年１２月の全日本選手権では五輪代表の千葉百音（木下グループ＝３位）と中井（４位）を上回り、坂本花織（シスメックス）に続く２位と実力は折り紙付き。来季からはシニア転向予定で「まずは（五輪に）出ることが目標。金を取れるようにというのは４年間考えてやっていきたい」と熱い思いを口にした。

前人未到の４連覇が懸かる世界ジュニアは３月５日のショートプログラムから始まる。「楽しんで、自分の見せたい滑りをして笑顔で終わること」。ジュニアで最後の栄冠をつかみ取り、シニアの舞台へと羽ばたく。

◆島田 麻央（しまだ・まお）２００８年１０月３０日、東京都小金井市出身。母が元世界女王の浅田真央さんのファンだったことから「麻央」と名付けられ、５歳でフィギュアスケートを始めた。小学６年だった２１年３月、京都府選手権でＩＳＵ非公認大会ながら日本女子初の４回転トーループに成功。２３〜２５年、世界ジュニア選手権で男女通じ史上初の３連覇。愛知・中京大中京高の通信制に在学。身長１５２センチ。