「現実とは思えない」レンタル先で10G５Aと大爆発！評価急上昇の20歳日本人は保有元に復帰せず、強豪クラブ移籍か！「これほど活躍するとは予想していなかった」
ベルギーリーグの強豪アンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）へレンタルされている日本代表FW後藤啓介は、ここまで得点ランキングトップの10ゴールに加え、５アシストをマーク。大ブレイクを果たしている。
イングランドやドイツなど複数の強豪クラブからの関心が取り沙汰されるなか、ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は「ケイスケ・ゴトウが再びアンデルレヒトのユニホームを着る姿を見ることはできるだろうか？ 彼がもうすぐチームで２番目に高額な選手になるなんて、現実とは思えない」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「アンデルレヒトは現在、ジェレミー・タラベル監督の下、真のストライカーを欠いている。トルガン・アザールは偽９番のような存在となっている。冬に加入したダニロ・シカンとミハイロ・ツベトコビッチはほとんど出場機会を得ていない。アンデルレヒトには優秀なストライカーがいるものの、彼はSTVVでプレーしている。果たして彼が復帰するかどうかは...」
同メディアは「彼は日本人選手に囲まれたリンブルクのクラブにすっかり馴染んでいると言っても過言ではない。ゴトウの移籍金（市場価値）は飛躍的に上昇している。トランスファーマルクトによると、この20歳のストライカーの移籍金はすでに350万ユーロだが、最後に更新されたのは12月初旬のことだ」と綴り、こう続けた。
「おそらくその数字ははるかに高くなるだろうし、アンデルレヒトは当然それを喜んでいる。彼をローン移籍させたのも、まさにその意図があった。もっと多くのプレーをさせて経験を積ませ、付加価値を生み出させることだ。しかし、これほど活躍するとは彼らも予想していなかった」
そして、今夏の去就について、こう予測した。
「彼は復帰してすぐ売却される可能性は高い。アンデルレヒトは予算のバランスを取るために選手の売却を続けなければならないため、ゴトウは間もなくネイサン・デ・キャットに次いで彼らが最も関心を持つ選手となるだろう。すでにトッテナムやチェルシーといったトップクラブが彼に注目しているという噂もある」
「少し非現実的だが、もし彼がチームに復帰すれば、ネイサン・デ・キャットに次ぐ移籍金となる可能性が高いだろう。そして、チームはデ・キャットを売却したくない」
記事は「ゴトウが近いうちにアンデルレヒトのユニホームを着る可能性は低いだろう」と結論づけている。
今夏のステップアップ移籍を確信しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】雪がすごい！20歳の日本代表FWが冷静に決めた今季10点目
