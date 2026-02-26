消費税減税の公約にこだわって「結論ありき」で検討を進めたら、高市首相が唱える「国民的議論」は成り立たない。

減税を「給付付き税額控除」を導入するまでの「つなぎ」に位置づけているのも、理解に苦しむ。社会保障制度の基幹財源である消費税の重要性について、首相は虚心坦懐（たんかい）に考えるべきだ。

衆参両院で、首相の施政方針演説に対する与野党各党の代表質問が行われた。焦点となったのは、食料品の消費税率を２年間ゼロにする政府・与党案だ。

中道改革連合の小川代表は「巨大与党となった今、首相が実施に責任を持つべきだ」と述べた。

首相は、超党派の議員らでつくる「国民会議」で、「国民的議論を進める」と応じた。国民会議では、減税と給付を組み合わせた給付付き税額控除の導入を目標とする考えも示した。

主目的がそうであるなら、貴重な税収に穴を開けるのではなく、「つなぎ」には低所得者に給付などを行う方が理に適（かな）っている。

他方、衆院選で議席を伸ばし、今回初の代表質問に立ったチームみらいの高山幹事長は、消費税を減税すれば円安が進み、物価高を助長しかねないと指摘した。

代替財源もなく消費税を減税することに対しては、若い世代を中心に慎重論が少なくない。政府と与野党は、将来世代にツケを先送りしてはならない。

代表質問では社会保障制度改革も議題となった。国民民主党の玉木代表は、７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度に関し、窓口負担を原則２割にするよう求めた。みらいは原則３割を提案した。

首相は負担のあり方について「丁寧に検討する」と述べるにとどめた。医療費は今年度、５０兆円に達する見通しだ。負担増となる改革の議論は避けて通れまい。

立憲民主党は、首相が代表を務める政党支部が、衆院選で当選した全自民党議員に１人あたり３万円のカタログギフトを贈っていたことをただした。首相は「労（ねぎら）いの気持ちも込め、寄付した。法令上問題ない」と語った。

政治資金規正法は、政治家個人の政治活動に対する金銭などの寄付を原則として禁止する一方、支部を含む政党からの寄付は容認している。首相は、法的に問題はないと考えているようだ。

だが、昨年は石破前首相が当選１回の自民党衆院議員に１０万円分の商品券を配布し、批判を浴びた。高市首相も、疑念を抱かれるようなことは慎む必要がある。