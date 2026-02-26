中国が日本を威圧すればするほど、日本で中国への警戒感が広がり、高市政権が進める防衛力強化が支持される。

中国の対日圧力が逆効果を生んでいるのは明らかだ。

中国政府が、日本の２０企業・団体に対し、軍民両用（デュアルユース）製品の輸出を禁止した。レアアース（希土類）を含む幅広い品目が対象となるとみられる。

昨年１１月の台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を機に、中国は自国民に訪日自粛を呼びかけるなど経済的な威圧を続けていたが、今回、対抗措置をさらに強めた。

対象は、防衛や航空宇宙関連企業が中心だ。禁輸措置について、中国商務省報道官は「日本の再軍備化と核への野心を抑制することが目的だ」との談話を出した。

的外れも甚だしい。高市政権が進める、防衛費の増額を含む安全保障３文書の前倒し改定などの動きをけん制しているようだが、そうした対応を促しているのは中国自身の行動ではないか。

中国は台湾周辺で大規模な軍事演習を繰り返している。昨年１２月には中国軍機が自衛隊機にレーダーを照射した。中国の威圧を前に、日本は防衛力を強化すべきだとの世論が強まっている。

先の衆院選で自民党が圧勝したのは、高市首相が、中国が求める答弁撤回に応じない姿勢を貫いたことが好感を得たことも一因だとされる。高市政権に対する中国の圧力は裏目に出ている。

中国の習近平政権は最近、「新型軍国主義」という言葉を使い、日本を戦後の国際秩序に対する挑戦者と位置づける国際的な宣伝戦を強めている。

一方で、習政権は自由貿易の擁護者を自任しながら、経済を武器に意に沿わない相手を威嚇している。戦後秩序を壊しているのは中国だ、とのそしりは免れない。

経済的威圧は、中国が重視する世界貿易機関（ＷＴＯ）の精神にも反する。日本政府が今回の措置について、中国に強く抗議し、撤回を求めたのは当然だ。

日本企業は、中国がこれまでにもレアアースの禁輸などで日本に圧力をかけてきた経験を踏まえ、レアアース製品の在庫を確保してきた。今回の措置の影響は短期的には限定的とみられる。

だが、中国の威圧は当面続く可能性が高い。日本は先進７か国（Ｇ７）やオーストラリアなど有志国と連携し、供給網の多角化を急ぐべきだ。国際社会に日本の立場を広く発信し、中国の宣伝戦に対抗することも欠かせない。