ドジャースの大谷翔平投手（31）が、現在使用するバットの仕様が25日までに判明した。昨季メインで使っていたバットよりも0・5インチ（約1・3センチ）短く、昨秋のポストシーズン（PS）でも使用していた34インチ（約86・4センチ）の新バット。24日に帰国し、侍ジャパンには26日に合流する。新バットで06、09年大会以来のWBC連覇を目指す。

昨季より思い切り振れる心地よさがある。大谷が22日で打ち上げたキャンプで使っていたのは、昨季メインで使ったバットより0・5インチ短い34インチの黒い新バットだった。

23年から握る米チャンドラー社製バット。昨季開幕時は35インチ（約88・9センチ）の自己最長バットを使用し、途中から34・5インチ（約87・6センチ）のバットをメインで使った。ドジャースのアーロン・ベイツ打撃コーチによれば「35インチのバットは（24年秋に受けた左肩手術からの）リハビリの一環。本人の感覚に基づいて選んだ」という。

左肩の違和感が消えるまでは、長尺バットの遠心力でヘッドを走らせるなどして、左肩の動きを制限していた。「昨秋のPSから34インチのバットを使い結果も出た」と同コーチ。同一PS歴代2位タイの8本塁打を放ちWS連覇に貢献した“伝説のバット”となった。

キャンプではライブBP（実戦形式の打撃練習）で計9打数2安打、1四球。オープン戦初出場した21日のエンゼルス戦は3打数1安打だった。同コーチによればまだ34・5インチのバットと併用しているというが、大谷はこの全ての打席で34インチの新バットを使用し、感覚を養った。エンゼルス時代の23年途中から24年にも34インチのバットを使ったが、新バットは当時より0・5オンス（約14・2グラム）重く、25年の長尺バットと同じ32オンス（約907グラム）で、さらに打球速度と飛距離につながる。同コーチは「手術明けでじっくり進めていた昨年の今ごろよりスイングスピードは速い」と調整に太鼓判を押した。

DH登録で打者に専念する。キャンプ地を離れる前日に大谷は「健康な状態を維持していくことが一番。それができれば、おのずと打席数も重ねるごとに、実戦の感覚もどんどん戻ってくる」と言った。26日にチームに合流し、実戦出場は3月2日のオリックスとの強化試合から。こだわり抜いた新たな相棒とともに、再び世界の頂点へ向かう。（柳原 直之）