「ラストサムライ」として今月4日に最後の30人目のメンバー入りが発表されたレッドソックス・吉田が侍ジャパンに合流した。合流前に本紙の取材に応じてWBCへ思いを語った。

保険などの問題で発表が遅れたが「出場できることになったので、ご縁に感じて日の丸を背負ってプレーしたい」。昨季は55試合の出場に終わったが、代表入りを熱望してくれた井端監督への思いも強い。「井端監督とは東京五輪でもコーチと選手という間柄。今回のWBCに向けても去年のキャンプから足を運んでくれて、コミュニケーションを取ってきた」と感謝する。

23年の前回大会では準決勝メキシコ戦で起死回生の同点3ランを放った。チームを救った一振りは今も語り継がれるが「あれはもう忘れてほしいですね」と笑う。「過去のことは引退してから振り返ればいい。今回、同じような場面に来た時に、同じ結果を出せるように、としか考えてない。最高の結果を常に求めている」と目の前の一戦に集中する。

過去に出場した主要国際大会は19年プレミア12、21年東京五輪、23年WBCと全て優勝してきた。強化試合含め、日本代表では25試合で打率.356、3本塁打、29打点と勝負強さを発揮している。「全選手が戦力だと思いますので、しっかり準備したい」と外野での起用に備えてきた。

「WBCに関しては年齢的にも最後だと思っています。次は4年後なので、ラストチャンスかなと。日の丸を背負って聴く国歌というのは独特です。日本国民としてしびれます」。熱い言葉は途切れることがなかった。（杉浦大介通信員）