［ニッポンクライシス］第１部「インフラ」＜２＞

鉄道事業者にとって「輸送の安全」の確保は、最優先で取り組む経営課題だ。

しかし、ＪＲ東日本の路線では、今年に入って長時間の運休につながるトラブルが相次いでいる。山手線や京浜東北線は停電、常磐線や宇都宮線は消耗した架線の断線で長時間運転を見合わせた。

一部のトラブルは人為的なミスだった。喜勢陽一社長は２月１０日に開いた記者会見で、「多大なご迷惑、ご不便をおかけしてしまった」と謝罪し、再発防止を約束した。

ＪＲ東はコロナ禍の３年間、収益の悪化を受けて架線などの設備の維持・管理費を計８００億円抑制していた。この点について喜勢氏は「将来にわたるリスクを作ってしまったのではないか」と述べ、設備の維持・管理の取り組みを強化する考えを示した。

◇

鉄道では現在、戦後に集中的に整備された橋やトンネルなどの設備の老朽化が進み、事業者が対策に注力している。

日本経済を支える大動脈の新幹線は、１９６４年開業の東海道を始め、国鉄時代に整備された山陽、東北、上越の各新幹線が開業から４０年を超えた。東海道新幹線はＪＲ東海が２０１３年から、コンクリート橋（総延長１４８キロ・メートル）やトンネル（同６８・６キロ・メートル）などの補修工事を行っているほか、ＪＲ東は３１〜４０年度、東北、上越の各新幹線の土木構造物の改修を行う予定だ。

費用は東海道が約７３００億円、東北、上越が１兆４０６億円という巨額で、事業者の負担となる。ＪＲの関係者からは「営利企業の経営に与える影響は小さくない」との声が上がる。

◇

人だけでなく物の移動も支える高速道路も、総延長約１万キロ・メートルの約４割が供用開始から４０年を超え、設備の老朽化問題に直面する。

１９６２年に最初の区間が開通し、１日あたり１００万台の車両が通る首都高速道路（同３２７キロ・メートル）は今、大規模な老朽化対策工事の真っ最中だ。東京都心と羽田空港を結ぶ「羽田線」では２０１６年から、１６２７億円をかけて東品川桟橋（１９６３年供用開始）の更新工事が行われている。

また、高速道路の設備では厳しい自然環境によって老朽化が速まり、「想定外」の工事が必要となった事例もある。

三つのルートで本州と四国を結ぶ本州四国連絡高速道路のうち、１９８５年に利用が開始された兵庫県と徳島県を結ぶ大鳴門橋（全長１・６キロ・メートル）では潮風の影響で腐食して劣化した「伸縮装置」の交換工事が進んでいる。伸縮装置は、温度変化などで伸縮する橋桁同士などの間を埋める重要部品だ。

交換の費用は建設費（１４４０億円）の１％に相当する約１７億円。管理する本州四国連絡高速道路会社の森幸夫・鳴門管理センター所長は、「現段階での伸縮装置の交換は設計時点に想定していなかった」と話す。

鉄道や高速道路などの設備の老朽化対策の費用は、管理する企業が負担することが原則だ。それは、企業が費用を捻出できない場合には、運賃や通行料金が値上げされることを意味する。インフラの問題に詳しい野村総合研究所の細井隼シニアコンサルタントは、「設備の老朽化の進行で、今後の対策費用の増加は避けられない。費用は利用者などが広く負担することになる」と指摘する。