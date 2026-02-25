米マイクロソフト（ＭＳ）が提供するクラウドサービス「アジュール」を巡り、公正取引委員会は２５日、独占禁止法違反容疑で、ＭＳ日本法人の「日本マイクロソフト」（東京）に対する立ち入り検査に着手した。

ＭＳ側の販売手法は近年、海外の当局からも相次いで問題視されていた。

欧州では、クラウド市場の調査を行ったイギリスの競争当局が昨夏、報告書を公表。報告書では、ＭＳが自社製の基本ソフト（ＯＳ）などを米アマゾンや米グーグルのクラウドサービスに提供しないなどの行為を確認し、競争力に悪影響を及ぼしていると指摘した。

欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会も昨年１１月、クラウド市場におけるＭＳなどの影響力を把握するための調査の開始を表明している。公取委が今回、日本マイクロソフトに立ち入り検査したのも、国際的な流れをくんだ形となる。

ＭＳ側が公取委から行政処分を受けたのは、過去に２回ある。１９９８年に、人気製品の「エクセル」とセットで「ワード」を組み込むようパソコンメーカー側に強要したとして、独占禁止法違反で行政処分を受けた。２００８年もＯＳ「ウィンドウズ」の使用ライセンスを巡り、メーカー側に不利な条件を課したとして再び行政処分となった。

クラウド市場の規制に詳しい角田龍哉弁護士は「海外でも問題視される販売手法に対して厳正な姿勢を示すのは重要で、世界中が動向を注目している。日本の利用者の利便性や選択肢を確保するような解決策を出すことが公取委には期待される」と話した。

利用者の選択を狭める恐れ

クラウドサービスは、利用者が自由に基本ソフト（ＯＳ）やサービスを組み合わせて便利なシステムを構築できるのが利点だ。米ＩＴ大手マイクロソフト（ＭＳ）側の販売手法は、利用者の選択や利便性を狭める行為になりかねない。

ＭＳ側は、パソコンなどでシェアが高いＯＳ「ウィンドウズ」などを数多くそろえている。今回は自社の人気製品を他社のクラウドサービスでは利用しづらくすることで、シェア拡大を図ろうとしていたとみられ、公取委幹部は「サービスの質で競争が行われていない」とみる。

国内のクラウド市場は２０２４年に年間４兆円規模に上った。ＭＳ側は巨大企業として当局の調査に向き合い、誠実に対応するべきだ。公取委による早期の真相解明と競争環境の是正が求められる。（竹田章紘）