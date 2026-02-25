公正取引委員会は２５日、米ＩＴ大手「マイクロソフト（ＭＳ）」の日本法人に対し、独占禁止法違反（不公正な取引方法）の疑いで立ち入り検査した。

ＭＳ製の基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」などを他社のクラウドサービス上で利用できないようにして競合相手の取引を妨害した疑いなどがあるという。

立ち入り検査を受けたのは、「日本マイクロソフト」（東京）。公取委は今後、日本マイクロソフトから提供された資料や関係者への聞き取りを進め、ＭＳの関与が確認できれば、ＭＳへの調査も行う方針だ。

クラウドサービスは利便性の高さから世界的に利用が増えている。市場規模は年々拡大し、巨大ＩＴ企業間の競争は激しい。市場は米アマゾン、ＭＳ、米グーグルの３社がリードしており、世界シェア（占有率）は３社で７割近くに上るとされる。

クラウドサービスのシェア１位は、アマゾンが手がける「アマゾン・ウェブ・サービス」（ＡＷＳ）の約３割。ＭＳが展開する「アジュール」は、ＡＷＳに次いで約２割を占めている。国内市場も同様の傾向だが、ＭＳは近年、ほか２社と比べてシェアを伸ばしているという。

関係者によると、ＭＳ側は、自社のＯＳ「ウィンドウズ」や、パソコンなどで「ワード」や「チームズ」といったアプリが利用できるサービス「マイクロソフト３６５」などについて、他社のクラウドサービス上では利用を認めていなかった疑いがある。また、使用する場合でも、利用者に高額で販売する条件を設定していた疑いも持たれている。

ＭＳ側は人気のある「ウィンドウズ」などの利用を他社のクラウドサービス上で認めないことで、新規利用者の獲得や、アジュールへの移行を促し、シェア拡大を図ろうとしていたとみられる。

公取委はこうした行為が、クラウド市場の競争を不当に制限し、アマゾンやグーグルなど他社の取引を妨害する意図があったとして、独禁法が禁じる「取引妨害」や「拘束条件付き取引」などに該当する可能性があるとみている。

日本マイクロソフトは取材に、「公取委の要請に全面的に協力していく」とコメントした。

◆クラウドサービス＝インターネット上で、電子データの保管やソフトウェアの利用などができるサービス。機材の購入が必要なく、自前でシステムを作ったり、管理したりする手間を減らせるため、業務の効率化やコスト削減につながる。総務省の２０２４年の調査では、回答した国内企業の約８割が利用していた。