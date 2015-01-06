日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）でリポーターを務める読売テレビ・西山耕平アナ（41）が、30日にスタートする「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜前5・00）のメーンMCに決まり25日、同局で会見を行った。

「ミヤネ屋」では、MCでフリーアナウンサーの宮根誠司（62）からイジられキャラとしても人気。宮根からはこの日、ビデオメッセージも届き「裏には“おは朝”という横綱がいるけど、これを破れば読売テレビの歴史の一ページを飾る人物になる。面白くて楽しくて朝から元気になる番組に」とエールを受けた。

宮根はABC時代からフリー転向後も朝の看板番組「おはよう朝日です」で20年、MCを務めた経歴を持つ。西山アナは個人的にも番組スタートを報告したところ、いきなり「おめでとう。朝はしんどいで〜」と言われたそうで先週、2人で会食した際にも「ホンマにしんどいねん」と念押しされたと苦笑い。ただ「朝、時間通り会社に到着した時点で99％。あとの1％で皆さんを楽しませる…ぐらいの気持ちで」とアドバイスを受け、西山アナは「その言葉の真意は“肩の力を抜いてまずは健康で”という意味だと思います。大先輩から頂いた言葉を胸に刻んで前に進みたい」と力を込めた。

朝の情報番組と言えば47年続く「おはよう…」が君臨する関西。しかし、西山アナはもちろん、この日会見に同席した気象予報士の蓬莱大介氏（43）や林マオアナ（41）、中村秀香アナ（31）も臆することなく宣戦布告した。

西山アナは「朝の巨人番組を相手に、ひよっこが成長して対峙（たいじ）できるようしっかり頑張りたい」。中村アナは「おはよう…」が11年間、MCを務めてきた岩本計介アナ（50）が卒業することに触れ「『おは朝』さんもMC交代のタイミング。まずは初回、こちらを見て頂きたい」と静かに闘志を燃やした。

「じゅーっと！」は「徹底的に関西にこだわっての番組作り」をコンセプトに、曜日レギュラーとして「純烈」の酒井一圭（50）、「メッセンジャー」黒田有（56）ら意外なメンバーが顔をそろえ新たな関西の朝を彩る。