¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤é¹çÎ®¤ÇàÂè£²¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼á¤Ï¡©¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡×¸Æ¤ó¤À¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö£×£Â£Ã¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤¬¤¤¤è¤¤¤è´°Á´ÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é£Í£Ì£Â¤Î£³Áª¼ê¤¬£²£¶Æü¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤È£³¿Í¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤À¡£À¤³¦°ì¤òÃ¥²ó¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢àÂè£²¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼á¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÂçÃ«¤òÉ®Æ¬¤ËÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î£³Áª¼ê¤Ï£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ëµ¢¹ñ¡£Áá¤±¤ì¤Ð£²£¶Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÈÂ¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î£³¿Í¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½éÀï¤Ï£³·î£¶Æü¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡£º£Âç²ñ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¹¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬»²Àï¤¹¤ëºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏµÞÂ¤¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¸Ä¡¹¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤ëàÌµ·Á¤ÎÎÏá¤âÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶¿å²í¼£¥Õ¥¡¡¼¥àÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¡Ø¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤±¤É¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤À¡£½ÐÎÝ¤·¤¿ºÝ¤ËÎ¾¼ê¤Ç¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Ò¤¯¥Ý¡¼¥º¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¹¤Þ¤ê¡¢Ç¯Ëö¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÏÁ´£·»î¹ç¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£´³ä¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÎÝÎ¨¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËËÜÀï¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤·¤«¤·¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬Âè£±ÂÇÀÊ¤Î½éµå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¥³¡¼¥Á¤â¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¶¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¼êÃµ¤ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¹¤°¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£²æ¡¹¤âÈà¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¡¢»È¤Ã¤¿·ª»³¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¨¤ÐÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£²£³Ç¯Âç²ñ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢À¶¿å¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÏÌî¼ê¤Ç¤Ï¡Ø¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¹¶¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ËËÜÅö¤Ëº²¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿°ì¤ÄÈ´¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Î¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÌîµå¤ÎËÜ¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£Í£Ì£ÂÀï»Î¤«¡£Ã¯¤¬¤É¤ó¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£