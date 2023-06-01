¡Úµð¿Í¡Û±þ±ç²Î´°À®¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ëà¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º»ØÎáá¡¡Á°ÁÕÉÕ¤¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢½éµå¤Ï¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£µÆü¤«¤é²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¤Î±þ±ç²Î¤¬´°À®¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ëà¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º»ØÎáá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î£´ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¼çÎÏ¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾Ú¤·¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸Ä¿Í¤Î±þ±ç²Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Î´èÄ¥¤ê¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê±þ±ç²Î¤ò¥²¥Ã¥È¡£½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ÏµåÃÄ¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆâ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÂçÀ¼¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤¿¡£
¡¡±þ±ç²Î¤Ï¸Î¶¿¡¦²Æì¤ÎÎ°µå²»³¬¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìó£±£°ÉÃ´Ö¤ÎÁ°ÁÕÉÕ¤¡£Á°ÁÕ¤ÏºäËÜ¤ä²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìî»á¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËàµåÃÄ¤Î´éá¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â£±£µËÜ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¹¿·¤ò´üÂÔ¡£ÂÔ¶ø¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î·ë²Ì¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°ÁÕ¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÇ·â¤ò¶¸¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡£ÊÌ¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï±þ±ç²Î¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡ØÁ°ÁÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁ°ÁÕ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ½éµå¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Î±þ±ç²Î¤òÁ°ÁÕ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄ¤é¤¬½éµå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Á°Îã¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ù¤ëÀä¹¥µå¤â¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢½éµå¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¿¤Ë¤»¤è¡¢°ìÃÊ¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¤«¤À¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¡Ê±þ±ç²Î¤¬¡Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£