£Î£È£Ì¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËàÅ¾¸þ¥ª¥Õ¥¡¡¼á¡¡¥¯¥ì¡¼¥È¥ó¡¦¥±¥é¡¼¡Ö¤«¤Ê¤êºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Ì´¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡££±£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ¹âÊö¤ÎËÌÊÆ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£Î£È£Ì¡Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬³Æ¹ñÂåÉ½¤Ë»²Àï¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬·àÅª¤ÊÍ¥¾¡¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤òËÜ»æ¤¬Ä¾·â¡£Æ±¤¸ËÌÊÆ£´Âç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£Î£È£Ì¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Å¾¸þ¤Øà¶ÛµÞ¥ª¥Õ¥¡¡¼á¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÏËÌÊÆ¤ä²¤½£¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï²Ö·Á¶¥µ»¡£º£Âç²ñ¤âÃË»Ò·è¾¡¤¬Âç¥È¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼·³ÃÄÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤ÏÊÆ¹ñ¤¬±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡££Î£È£Ì¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ë£²ÅÙµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤ä¡¢¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥·¥å¡¼¤È¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤Î¥«¥Á¥ã¥Ã¥¯·»Äï¤éÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ¹¾å¤Î³ÊÆ®µ»¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦ÂçÃ«¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î£²£°£±£¹Ç¯£±·î¤Ë¡¢Æ±¤¸¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥Ê¥¤¥Ï¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¡¢»Ïµå¼°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡×¤òÌ³¤á¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£·¤Îà¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àá¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ»æ¤¬ÊÆ¹ñ¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ò¶ÛµÞ¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢£Î£È£Ì¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤â¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÌîµå³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂçÃ«¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥æ¥¿¡¦¥Þ¥ó¥â¥¹¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£´ÅÙ½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ì¡¼¥È¥ó¡¦¥±¥é¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÂçÃ«¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·ÂçÃ«¤¬¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤éÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÂ¿Ê¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Í¡£Èà¤Ï¤«¤Ê¤êºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥º¤ÎÉû¼ç¾¤Ç¡¢£²£²Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥«¥Ü¥¤¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ»æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤â¤·¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Û¥Ã¥±¡¼¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÂçÃ«¤òà¶ÛµÞ¥¹¥«¥¦¥Èá¡£¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¤Î¶¦Æ®¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Â¾¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¥§¥³ÂåÉ½£Ç£Ë¥Ú¥È¥ë¡¦¥Á¥§¥Õ¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ö¥®¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤È·ÀÌó¤·¤Æ¸ø¼°Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¡£ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¤Îà¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤â£±ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¸å¤ÏÌîµåÁª¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£±£²£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Î¦¾åÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡õ£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£±Éô¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤âà¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢á¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Å¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î»þ´ü¤¬¤º¤ì¤ë£Î£È£Ì¤Ë¥ª¥Õ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÅ·â»²Àï¤¹¤ëà»°ÅáÎ®á¤â¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Ê¤é·è¤·¤ÆÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ëÆü¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÍè¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£