ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）。演技の最中、感極まって絶叫していた人物に五輪公式が注目。日本だけでなく、海外ファンをも感激させている。

16日（日本時間17日）に行われたフリー。「グラディエーター」の調べにのって次々とリフトやジャンプを決めた2人。最後まで世界王者の貫禄ある演技を披露し、得点はフリー歴代最高得点をマークした。そんな中、リンクサイドではコーチのブルーノ・マルコット氏が、りくりゅうの演技に絶叫。感極まった様子だった。

五輪公式インスタグラムが24日、実際の動画を公開。文面で「画面を通じてエネルギーが感じられる。魔法のようだ！ リク・ミウラとリュウイチ・キハラにとって、まさにスペシャルな瞬間」と記した投稿には、日本のファンから「もう涙とまらん」「演技はもちろんですが、コーチ達の男泣きの姿にも泣けます」などの声が寄せられていた。

投稿から1日で730万回再生を突破。36万件を超えるいいね、1900件以上のコメントがつく大反響となった。感動は国内に留まらず。海外ファンからも「見るたびに泣いてる」「溢れる感情よ」「私もコーチたちとハグしたいくらいよ」「鳥肌立った」「五輪で最高の瞬間のひとつね」「なんて美しいの」などのコメントがつけられていた。



（THE ANSWER編集部）