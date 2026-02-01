足音そのものを楽しむ履物として、DEN PROJECTの新作下駄が受注スタートします！

木曽ねずこの反響性と茶綿デニム鼻緒を組み合わせ、街歩きの音色まで設計したモデルです。

受注は2026年2月下旬から4月末までで、手仕事ならではの生産枠で展開中。

DEN PROJECT「ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒」

受注期間：2026年2月下旬〜4月末納品開始：2026年6月より順次発送予定サイズ展開：L／LL

DEN PROJECTは、エム・ジー・アールが展開する履物ブランドです。

公式案内ではブランド導線として「TATATA」が準備中となっており、立ち上げフェーズから世界観づくりを進めています。

今回の新作は「音で風景を変える履物」というテーマを軸に、伝統構造と現代素材を重ねた受注生産モデルです。

価格帯と素材バリエーション

価格：インディゴ染 19,800円（税込）価格：無垢（染めなし）13,800円（税込）素材：茶綿デニム（鼻緒）素材：ブラウンレザー／ホワイトレザー（前坪・鼻緒裏）

インディゴ染は深い色調で装いを引き締めやすく、無垢は木肌の表情をそのまま楽しめる仕上げです。

茶綿デニムとレザーの組み合わせにより、和装だけでなくデニムやワンピースにも合わせやすい見え方になります。

木曽ねずこと通し坪仕立ての歩行設計

素材：木曽ねずこ（台）

台に使う木曽ねずこは丈夫さと反響性を備え、歩行時の「カラン、コロン」という音を輪郭のある響きに整えます。

伝統的な二本歯下駄と希少な通し坪仕立てを組み合わせることで、重心移動が音としてわかりやすく、歩き方の癖を意識しやすい設計です。

修理交換に対応する長期使用モデル

製作期間目安：約2ヶ月（OEM案件）

この下駄は鼻緒や下駄歯のゴムを修理交換できる構造で、履き捨てではなく育てながら使う前提で作られています。

ホテルや旅館の館内履き、アパレル向け別注にも対応しており、地域素材を生かした仕様提案まで視野に入れた展開です。

和の履物を現代の街歩きに取り入れたい人にとって、音と姿勢の両面から体験を変えられる一足になりそうです。

履くほどに音の表情が変わる道具は、日常の移動時間を少し特別にしてくれます☆

【通し坪仕立ての音が映える一足！

DEN PROJECT「インディゴ染 ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒モデル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 受注期間はいつからいつまでですか？

2026年2月下旬から4月末までです。

Q. 価格はいくらですか？

インディゴ染は19,800円（税込）、無垢（染めなし）は13,800円（税込）です。

Q. 納品はいつ始まりますか？

2026年6月より順次発送予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 通し坪仕立ての音が映える一足！DEN PROJECT「インディゴ染 ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒モデル」 appeared first on Dtimes.