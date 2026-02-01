Web小説投稿サイト「ネオページ」が、情報セキュリティ体制の更新を発表しました！

今回のISMS認証更新により、作品データと個人情報を扱う運営基盤の継続性が改めて確認されています。

創作プラットフォームを選ぶうえで重視される「預けたデータの管理体制」を、外部審査で示した形です。

ネオページ「ISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証更新」

認証更新日：2026年2月18日認証規格：ISO/IEC 27001:2022認証機関：株式会社GCERTI-JAPAN認証番号：GIJP-1549-IC認証範囲：WEB小説投稿サービスの運営

ネオページは、恋愛・異世界・ファンタジー・ホラーなど多彩なジャンルを扱うWeb小説投稿サイトです。

同サイトはランキング機能や特集企画を通じて、創作者と読者が出会いやすい場を提供しています。

今回の更新は、外部審査機関による定期審査を経て、情報セキュリティ管理体制が国際規格に適合していることを確認した内容です。

認証更新で確認された管理体制

更新確認日：2026年2月18日管理基準：機密性・完全性・可用性の維持

Web小説プラットフォームでは、投稿原稿やアカウント情報が日々蓄積されるため、運営側の管理品質が体験価値に直結します。

今回の更新は、情報資産を守る仕組みを継続運用し、改善サイクルを回していることの裏付けになります。

日常運用で実施するセキュリティ施策

実施項目：個人情報の厳格管理実施項目：アクセス権限の最小化管理実施項目：外部クラウド利用時のリスク評価実施項目：定期的な内部監査と社員教育実施項目：インシデント発生時の迅速対応体制

公開された方針では、技術面だけでなく運用面と教育面を含めた多層管理を行う点が明確です。

創作を続けるユーザーにとっては、投稿し続けるほど重要になる「長期運用の信頼」を判断しやすい材料になります。

投稿サイト選びでは、機能や読者層だけでなく、情報管理の透明性も見ておくと失敗しにくくなります。

今回の認証更新は、ネオページが利便性とセキュリティを両立させる方針を継続していることを示す発表です。

【創作データを守る体制を継続強化！

ネオページ「ISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証更新」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ネオページ ISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証更新の最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. ネオページ ISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証更新の詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

