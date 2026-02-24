◆球春みやざきベースボールゲームズ オリックス６―１ロッテ（２５日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）

オリックス・山崎颯一郎投手が初の対外試合で踏ん張った。５点リードの９回に登板し、１死一、三塁のピンチを脱出。松川を空振り三振、中村奨を遊ゴロに仕留めた。１４、２１日の紅白戦を含め、宮崎キャンプの実戦は３試合連続無失点。最速は１５０キロで「いい緊張感のなか、ゼロで抑えたのは良かった。反省点もいろいろとあるので、しっかり直していければ」と修正を誓った。

端正なマスクでチームでも１、２を争う人気選手。「結構前から、似ていると言われます」と照れ笑いするのは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織＝シスメックス＝の存在だ。２３年には坂本が京セラドーム大阪で始球式を務め、記念撮影もした間柄。「（五輪は）自然と見ていました。集大成じゃないですけど、出し切って終えてほしいですね」と、現役ラストシーズンとなる坂本にメッセージを送った。

５３試合で２７ホールドを挙げた２３年をピークに、ここ２年は７、２８試合と苦しんでいる。自身はリリーバーとして、勝ちパターンへ復帰することが目標。「そこは目指して頑張っているので、しっかり結果を出していきたい」と完全復活を誓った。