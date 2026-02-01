大阪・天保山で、海と光をテーマにした「BLUE EMOTION」シリーズをまとめて鑑賞できる展覧会が始まります！

パリ・ロンドン・ニューヨークで注目を集めたレオン・テラシマ作品を、関西で間近に見られる機会です。

会期は2026年2月28日から3月15日までで、入場無料で立ち寄れるのもうれしいポイントです。

天保山ギャラリー「レオン・テラシマ展 〜ブルーエモーション BLUE EMOTION〜 マルタから愛をこめて」

会期：2026年2月28日〜3月15日開場時間：11:00〜18:00会場：天保山ギャラリー（大阪市港区）入場料：無料（自由入場制）アクセス：大阪メトロ中央線「大阪港」駅より徒歩6分駐車場：会場駐車場1000台（有料）

アートに恋する天保山ギャラリーは、大阪市港区で展覧会を開催するアートギャラリーです。

同会場では鑑賞に加えて、作品を自宅やオフィス、店舗へ迎えるための購入相談にも対応します。

今回の展示は、青い海、白くきらめく光、空へ伸びる飛行機雲を軸に、未来への旅立ちをイメージできる構成です。

BLUE EMOTION作品の見どころ

展示テーマ：BLUE EMOTION過去展示都市：パリ・ロンドン・ニューヨーク

作品群は海と光のコントラストを主題にしており、空間に入った瞬間から視線が奥へ抜ける構図が印象的です。

白い光の表現が多層的に重なるため、同じ一枚でも立つ位置で見え方が変わる鑑賞体験が楽しめます。

都市の喧騒から少し距離を取りたい休日に、静かに気分を切り替えられる展覧会です。

作家来場日で深まる鑑賞体験

作家来場予定日：3月1日 14:00〜16:00作家来場予定日：3月8日 14:00〜16:00作家来場予定日：3月15日 14:00〜16:00

来場日に合わせると、制作背景や作品に込めた意図に触れながら鑑賞できるのが魅力です。

色の重ね方やモチーフ選定の話を知ると、同じ作品でも受け取る物語がぐっと広がります。

作品選びを検討している人にとっても、判断材料を直接得られる貴重な時間になります。

予約優先枠と作品購入相談の活用ポイント

予約優先時間帯：11:00〜12:30／13:30〜15:00／15:30〜17:00／17:00〜18:00予約優先受付電話番号：06-6576-5621

一部の日程と時間帯では予約優先制が実施され、混雑を避けて落ち着いて鑑賞しやすい運用です。

新生活や開業、移転、周年などの節目に合わせた“贈るアート”の相談にも対応しています。

空間を明るく見せたい玄関や応接エリアなど、設置シーンを意識した相談ができる展示会です。

海遊館や天保山エリアの散策と組み合わせると、休日の行き先として満足度の高い一日になります。

無料で入りやすく、鑑賞から購入検討まで一度に進められる点も天保山開催ならではの強みです。

【世界都市で注目の青い光景を大阪で体感！

天保山ギャラリー「レオン・テラシマ展 〜ブルーエモーション〜」】の紹介でした。

よくある質問

