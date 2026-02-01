淡路島のHELLO KITTY SMILEに、いちごを主役にした春限定アフタヌーンティーが登場します！

ハローキティやリボンの最中を添えた華やかなプレートで、見た目も味わいも春らしく仕上げた内容です。

提供は3月14日から5月31日までで、旬いちごをじっくり楽しめる期間限定メニューです。

HELLO KITTY SMILE「ハローキティのいちごアフタヌーンティー」

提供期間：3月14日〜5月31日提供時間：11:00〜19:00（L.O 18:30）料金：5,800円（税込）提供場所：HELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）

HELLO KITTY SMILEは、乙姫の衣装を着たハローキティに会える全天候型の屋内複合施設です。

同施設は「遊ぶ」「グルメ」「ショップ」の3つの楽しみ方で、ハローキティの世界観を一日かけて満喫できる拠点です。

今回の新作アフタヌーンティーは、淡路島での滞在時間に季節感を重ねながら、いちごスイーツを中心に構成した春限定メニューです。

本メニューの利用には、別途HELLO KITTY SMILEの入場料が必要です。

8種ラインナップで楽しむいちごスイーツ構成

上段：3品中段：3品下段：2品

上段には「いちごゼリーとストロベリーパンナコッタ」「抹茶テリーヌ」「いちご」が並びます。

中段には「いちごのトライフルケーキ風」「いちごのミルクレープ」「ハートのチョコレート」を用意済み。

下段は「パストラミサンド」と「いちごのスムージー」で、甘味中心の流れに塩味と飲み心地を加える構成です。

いちごの瑞々しさとミルキーな甘さを軸に、食感と温度差を楽しめるバランスです。

キティモチーフと春のティータイム演出

ドリンク：2杯付き

各スイーツ皿にはハローキティやリボンの最中をトッピングし、写真映えする可愛らしさを丁寧に仕上げています。

いちごのパンナコッタやミルクレープは、紅茶だけでなく抹茶系ドリンクとも合わせやすい味わいです。

キャラクターの世界観と季節の素材感が同時に味わえるため、春のご褒美ティータイムにぴったりの内容になっています。

HELLO KITTY SMILEでは、施設体験と食体験を一度に楽しめるのが大きな魅力です。

この春は、旬いちごを主役にしたアフタヌーンティーで、淡路島ならではのゆったりした時間を満喫できます。

【旬いちごスイーツで春を満喫！

HELLO KITTY SMILE「ハローキティのいちごアフタヌーンティー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ハローキティのいちごアフタヌーンティーはいつからいつまでですか？

3月14日から5月31日まで提供されます。

Q. 料金はいくらですか？

5,800円（税込）で、ドリンクが2杯付きます。

Q. 提供時間は何時ですか？

11:00から19:00までで、ラストオーダーは18:30です。

