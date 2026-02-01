京都の春を、景色だけでなく滞在の時間ごと味わえる期間限定イベントが始まります！

Nazuna京都椿通にて、桜と茶屋文化を軸にした「時をこえて桜の茶屋へ」が開催されます。

開催期間は2026年3月22日から4月30日までで、町家旅館ならではの静けさの中で交流が生まれる設計です。

開催期間：2026年3月22日〜4月30日対象施設：Nazuna 京都 椿通対象者：Nazuna 京都 椿通の宿泊ゲスト

Nazunaは、京都でフレンドリーラグジュアリーを掲げる町家旅館ブランドです。

Nazuna 京都 椿通は、ロビーの扉を抜けると京の町並みを思わせる景観が広がる滞在拠点です。

今回の企画は、抹茶や和菓子を楽しむだけでなく、町家に流れる時間を通して人と人が自然につながる体験を目指しています。

桜茶屋体験の導線と過ごし方

花見席設置場所：施設内「bungo」前抹茶点て体験場所：ラウンジイベント期間：2026年3月22日〜4月30日

チェックイン時にはドリンクとお茶菓子の引換券が渡され、ゲストのタイミングで花見席に案内されます。

満開の桜を眺めながら日本茶や和菓子を味わえるため、慌ただしい観光から離れて呼吸を整える時間をつくれます。

希望者向けの抹茶点て体験では、自分で点てた一碗を桜の下で味わえるので、体験の記憶がより立体的に残ります。

ウェルカムスイーツとして春限定のさくら餡最中も提供され、香りと甘みで季節感を受け取りやすい構成です。

かつて茶屋で旅人が言葉を交わしたような空気感を現代の宿で再編集し、滞在の余韻そのものをデザインしたイベントです。

京都を“観る旅”から“味わう旅”へ切り替えたい人にとって、町家と桜と茶屋文化が重なるこの企画は相性の良い選択肢です。

同じ景色を共有することで生まれる小さな会話が、旅先での印象を深くしてくれます。

【桜の町家で茶屋文化と交流を味わう春旅！

Nazuna京都椿通「時をこえて桜の茶屋へ〜人を結ぶ、椿通のひととき〜」】の紹介でした。

