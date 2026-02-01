ニチガスグループ初となるテレビショッピング放映が、3月1日からスタートします！

今回の主役は、ガスと電気を組み合わせて給湯効率を高めるハイブリッド給湯器です。

日々の光熱費を抑えながら、省エネと暮らしやすさを同時に狙える点が注目されています。

ニチガス「ECO ONE X5（PLUG-IN MODEL）テレビショッピング」

放送開始日：2026年3月1日放映エリア：関東エリア・静岡県・山梨県販売商品：ECO ONE X5（PLUG-IN MODEL）＋ウルトラファインバブル熱源機メーカー希望小売価格：1,016,290円（税込）CM限定価格：498,000円（税込）

ニチガスは今回、グループ初のテレビショッピングCMでハイブリッド給湯器の普及を進めるエネルギー事業者です。

リンナイのECO ONE X5（PLUG-IN MODEL）は、ガス給湯器の瞬発力と電気ヒートポンプの高効率を組み合わせた給湯システムです。

放映では光熱費削減効果に加え、ウルトラファインバブルによる日常メンテナンス性もあわせて訴求する構成になっています。

ランニングコストを抑える給湯設計

年間給湯光熱費削減目安：約6万円（従来型ガス給湯器比）補助制度：給湯省エネ2026事業の対象製品補助上限額：最大120,000円

同商品はガスと電気を状況に応じて切り替え、給湯と追いだきのエネルギー効率を高める設計です。

初期費用だけでなく月々の光熱費まで見直したい家庭にとって、補助制度とランニング削減を同時に検討できる点が強みです。

給湯機器の更新時期に合わせて導入判断しやすい価格訴求が、今回のテレビショッピングの軸になっています。

省エネ性能とCO2排出量の低減効果

CO2排出量削減目安：約46％（従来型ガス給湯器比）比較条件：年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ想定

省エネ性の向上は、家計面だけでなく家庭単位の排出削減にも直結する要素です。

ニチガスはハイブリッド給湯器を、光熱費削減と脱炭素を両立しやすい設備として位置づけています。

エネルギー需要の変動が大きい時代だからこそ、使用効率を高める給湯設備の価値が上がっています。

ウルトラファインバブル機能とCM展開

CMタイトル：今が替え時篇（120秒）CMタイトル：ウルトラファインバブル篇（120秒）累計販売台数：15,000台（2026年1月末時点）

ウルトラファインバブル機能では、さら湯と比べて水まわりのピンク汚れや排水管汚れを洗い流しやすい効果が確認されています。

テレビショッピングにはニチガス社員も出演し、機能説明を生活者目線で伝える点も特徴です。

機器スペックだけでなく、日々の掃除や使い勝手まで含めて選びたい層に届きやすい内容です。

給湯器は毎日使う設備だからこそ、更新タイミングでの差が家計と暮らしの快適性に反映されやすい分野です。

今回の放映は、価格訴求だけでなく省エネ・清掃性・将来のスマート化まで見据えた提案として整理されています。

【家計負担を抑えてお湯時間を快適化する注目機種！

ニチガス「ECO ONE X5ウルトラファインバブルモデル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. テレビショッピングの放送開始日はいつですか？

2026年3月1日から放送開始です。

Q. CM限定価格はいくらですか？

CM限定価格は498,000円（税込）です。

Q. 給湯省エネ2026事業の補助は受けられますか？

対象製品のため最大120,000円の補助を受けながら導入できます。

