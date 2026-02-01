専用観戦エリア付きで山間SSを快適満喫！ツーリズムとよた「ラリージャパン2026豊田市宿泊観戦プラン」
ラリージャパン2026を豊田市でじっくり楽しみたい人に向けた宿泊観戦プランが、2月25日に販売開始となりました！
本プランは宿泊と観戦動線をセットにし、山間部SSを快適に追いかけやすい設計です。
一般観戦エリアに加えてプラン専用エリアも用意され、現地観戦の密度を高められる内容になっています。
ツーリズムとよた「ラリージャパン2026 豊田市宿泊観戦プラン」
発売日：2026年2月25日販売開始時刻：13:00対象宿泊施設数：8施設対象ステージ日程：5月29日・5月31日申込先：各宿泊事業者特設ページ
世界ラリー選手権（WRC）は、FIAが制定するF1・WECと並ぶ世界選手権です。
開催地の豊田市は自動車産業の集積地である一方、市域の約7割を森林が占める自然豊かなエリアです。
今回の宿泊観戦プランは、豊田市内の宿泊事業者と連携し、観戦と滞在を一体で楽しめるように設計されています。
宿泊観戦プランの対象エリアと施設構成
対象エリア：旭地区・小原地区・下山地区・足助地区・豊田地区対象宿泊施設数：8施設
対象施設は山間部観戦に強いエリアと市街地拠点を組み合わせた構成です。
観戦スタイルに合わせて、自然に近い滞在かアクセス重視の滞在かを選びやすい点が使いやすさにつながります。
複数エリアに分散した宿泊網を持つことで、連日観戦時の移動負担を抑えやすい設計です。
5月29日 伊勢神トンネルSSの観戦ポイント
開催日：2026年5月29日観戦会場：旭高原元気村専用観戦エリア：きらめき館競技開始予定時間：8:50頃・14:50頃
伊勢神トンネルSSは、旧伊勢神トンネルの狭い区間を使うテクニカルなステージとして知られています。
本プラン利用者は、きらめき館屋上からの観戦に加え、1階シアタールームで他SS中継を確認できる運用です。
高低差のある会場特性と屋内休憩導線が両立しており、長時間観戦でもリズムを作りやすい環境になっています。
5月31日 三河湖SSの観戦ポイント
開催日：2026年5月31日対象ステージ：三河湖SS専用観戦エリア：香恋の館第2駐車場付近
三河湖SSでは、香恋の館周辺を活用した専用観戦エリアが設定されます。
会場では休憩利用と飲食提供に加え、他SSの中継放送も実施される予定です。
中京大学社会連携部と連携した学生ボランティア企画も予定され、観戦体験に地域のおもてなし要素が加わります。
追加手配可能なステージ情報
追加手配対象日：2026年5月28日追加手配ステージ：鞍ヶ池SD追加手配対象日：2026年5月30日追加手配ステージ：藤岡SSS
基本プラン対象日に加えて、5月28日と5月30日の追加手配にも対応可能です。
連戦で観戦したい人にとって、日程を拡張しやすい選択肢が用意されている点は大きな魅力です。
宿泊を軸に観戦計画を組むことで、チケット手配と移動計画を同時に整理しやすくなります。
ラリージャパンは公道SSならではの距離感とスピード感を味わえる競技です。
豊田市宿泊観戦プランは、観戦の迫力と滞在の快適さをまとめて確保したい人に向いた設計です。
【専用観戦エリア付きで山間SSを快適満喫！
ツーリズムとよた「ラリージャパン2026豊田市宿泊観戦プラン」】の紹介でした。
よくある質問
