読売テレビの西山耕平アナウンサーらが２５日、３月３０日にスタートする新しい朝番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時）の会見に出席した。

同局が朝の番組を制作するのは１６年ぶり。昨年９月３０日に放送終了した「す・またん！」とはまた違う新しい情報番組として、関西目線のニュース、スポーツ、エンタメ、天気予報を中心に構成される。メインＭＣを務める西山アナは「朝のベルト番組ということで、最初話を受けた時は本当に身震いしたのを覚えています。ここにいる非常に心強い仲間とともに、元気いっぱいの番組を作って、皆さんにも笑顔で見ていただけるような、そんな番組を作っていきたいと思います」と抱負を語った。

林マオアナは月〜水曜日を担当する。「朝の番組を担当したかったが、なかなかご縁がなく、１９年越しの思いがようやく実るということで大変光栄で、そしてうれしくもあり、とても緊張しています。地元の皆さんに『じゅーっ』と愛される番組をこのメンバーと一緒に作っていきたいと思っています」と語った。水〜金曜日を担当する中村秀香アナは「す・またん！」以来の朝番組となる。「森たけしさんから出演者自身が楽しむことが大事なんだということをよく教えてもらっていました。私も森さんから教わったことを大切に、この朝番組をつないでいきたいなと思っております」と意気込んだ。

新人アナウンサーの藤岡宗我アナ（月、火曜）、吉澤真彩アナ（水曜）、増田陽名アナ（木、金曜）がサブＭＣを務める。また、お天気は気象予報士の市川紗弥香さんが月〜水曜日を。蓬莱大介さんが木、金曜日を担当することも発表。ニュース解説は同局の野村明大アナが月〜木曜日を担当する。