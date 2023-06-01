フジ上垣皓太朗アナ、異例の“初主演”ドラマが配信決定 フェイクドキュメンタリー恋愛ドラマで本人役に挑戦「恐縮に次ぐ恐縮でしたが」【コメントあり】
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）が同局が運営する動画配信サービス「FOD」で27日から独占配信するドラマ『上垣妄想人生計画』に本人役での出演、さらに俳優の剛力彩芽（33）とW主演を務めることが明らかになった。
【場面カット】ナチュラルすぎる表情で剛力彩芽と向き合う上垣皓太朗アナ
『上垣妄想人生計画』は、上垣アナにとってドラマ初出演にして初主演作となるフェイクドキュメンタリー形式の新感覚恋愛ドラマ。ニュースを「伝える」職業としての誠実さや冷静さを持つ彼が本人役を演じるという、これまでにない試みとなっている。
同じく主演を務める剛力彩芽も本人役として、上垣の妄想の中の彼女を演じる。数々のドラマ・映画・舞台に出演し幅広く活躍してきた実力派の彼女が、繊細な感情表現と軽やかなコミュニケーションで、上垣アナとの関係性をより立体的に描き出す。
物語は、２人が交際しているという設定から始まり、２人が過ごす日常を丁寧に描く。共に過ごしていく中で、「伝える」上垣と「演じる」剛力という、異なる職業の対比が少しずつ浮き彫りになり、お互いに本音と信頼を問いかけていく。
料理のシーンや食卓での会話など、まるで２人の生活を覗き見ているような距離感で、思わず微笑んでしまうこと間違いなし。日常の温度感や暮らしに寄り添う空気感は、本作の大きな魅力となっている。どこまでが現実でどこからが上垣の“妄想”なのか…上垣アナが見せる、演技初挑戦ならではの緊張感や素の魅力、そこに多彩な役どころを自然体で演じてきた剛力の柔らかな感性が重なることで、物語にリアリティをもたらす。
■出演者コメント
上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）
「フェイクドキュメンタリーには視聴者として興味があったのですが、まさかアナウンサーの自分がその作り手になるとは思っていませんでした。どうしてこのような仕事をいただけたのだろうと、恐縮に次ぐ恐縮でしたが、二度とないチャンスを味わい尽くそうと臨みました。
また、収録現場では剛力さんに優しく接していただき、私が感じていた不安やプレッシャーを取り除いていただきました。そんな剛力さんの作り出してくださっているあたたかな雰囲気が、全編にあふれ出ていると思います！リラックスしてお楽しみいただければ幸いです」
剛力彩芽
「とっても温かくて、ほっこりするような妄想人生計画に参加させていただきました！自分で観ていてもニヤニヤしてしまうような笑
だけど、何だか安心できるような…作品で。上垣アナウンサーとの撮影はずっとリラックスしっぱなしで、剛力彩芽としてナチュラルに剛力彩芽を楽しく演じさせていただきました！
この妄想人生計画…シリーズ化して欲しいなぁ♪と思うくらい、ちょっぴり不思議で何気ない幸せを感じられる作品です。ぜひ、観てくださいっ！」
