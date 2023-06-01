読売テレビ、16年ぶりに朝の新番組 『す・またん！』から陣容ガラリ…『テッパン朝ライブ じゅーっと！』【レギュラー一覧】
読売テレビは24日、大阪市内の同局で記者会見を行い、朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を発表した。『朝生ワイド す・またん！』から陣容などを一変する形となった。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり
同局が制作する朝の情報番組は『す・またん！』が昨年9月末で放送終了し、その後は『ZIP!』（日本テレビ系）の関西パートを設定していた。半年の準備期間を経て、『す・またん！』開始以来16年ぶりの新番組『じゅーっと！』の発進となる。
メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身アナウンサートリオで、目指すのは関西の朝の“テッパン”番組。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。
“朝の顔”に抜てきされた西山アナは、『情報ライブ ミヤネ屋』で代打MCや中継を担当するなど、宮根誠司アナの下で経験を積んできた。宮根アナといえば、『おは朝』で長年関西の朝の顔を担ったレジェンドでもある。
林アナも『ミヤネ屋』3代目アシスタント出身で、『大阪ほんわかテレビ』や『今田耕司のネタバレMTG』などバラエティー番組でも活躍してきた。中村アナは、『す・またん！』や『かんさい情報ネット ten.』のほか『ミヤネ屋』に登板したこともある。
サブMCは、2025年入社の藤岡宗我アナ（月・火）、吉澤真彩アナ（水）、増田陽名アナ（木・金）がフレッシュに担当。このほか、お天気、ニュース解説、曜日レギュラーに多彩な顔ぶれがそろう。
■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
2026年3月30日（月）スタート
月〜金 朝5時〜6時54分／7時40分頃〜7時55分 放送（7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）
出演者
■メインMC（ともにytvアナウンサー）
西山耕平（月〜金）、林マオ（月〜水）、中村秀香（水〜金）
■サブMC（ともにytvアナウンサー）
藤岡宗我（月・火）、吉澤真彩（水）、増田陽名（木・金）
■曜日レギュラー
月曜日：サマンサ・アナンサ
火曜日：酒井一圭（純烈） ※不定期出演
水曜日：なるみ／黒田有（メッセンジャー） ※ともに隔週
木曜日：大倉士門
金曜日は毎週さまざまなゲストが登場
■気象予報士
市村紗弥香（月〜水）、蓬莱大介（木・金）
■ニュース解説
野村明大（ytv解説委員、月〜木）
