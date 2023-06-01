読売テレビは25日、大阪市の同局で会見を開き、朝の新生情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜午前5時）を3月30日にスタートすると発表した。

同局の朝の情報番組枠は、2010年にスタートした「す・またん！」が昨年9月に終了。10月からは日本テレビ系「ZIP！」を放送していたが、松田陽三社長は今春から地域密着型の新情報番組を立ち上げたいとの考えを示していた。

半年間の準備期間をへて始まる「じゅーっと！」はニュース、スポーツ、芸能や関西のおすすめ情報、気象情報など関西に密着した番組となる。

メインMCを西山耕平アナウンサー（月〜金曜）、林マオアナウンサー（月〜水曜）、中村秀香アナウンサー（水〜金曜）の3人が務め、サブアナウンサーとして昨年入社した藤岡宗我アナウンサー（月〜火曜）、吉澤真彩アナウンサー（水曜）、増田陽名アナウンサー（木〜金曜）が加わる。

気象予報士は市村紗弥香さん（月〜水曜）、蓬莱大介氏（木〜金曜）、ニュース解説は同局の野村明大解説委員が務め、曜日レギュラーは月曜がサマンサ・アナンサ、火曜が純烈・酒井一圭、水曜が隔週でなるみとメッセンジャー黒田有、木曜が大倉士門、金曜日はゲストとなる。

昼の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」ディレクター兼リポーターとして、宮根誠司が休みの時は代役MCも務めてきた西山アナは「『お前、誰やねん！』というところからスタートすると思いますが、1984年大阪市港区生まれの生粋の“港区男子”です」と自己紹介。朝の新番組のMC起用に「身震いしました。森（たけし）先輩、辛坊（治郎）先輩、虎谷（温子）先輩がつないできたバトンを受け取ることができて大変光栄」と感謝した。

関西の朝の情報番組といえば、ABCテレビ「おはよう朝日です」という強力ライバルが存在するが、「関西発ということで厳しい視線を向けられると思いますが、仲間とともに元気いっぱいに、皆さんが笑顔になる番組を作りたい。関西にはキングの番組がありますが我々の強みもある。いつの日かトップを奪還して、真の関西の鉄板朝番組となれるよう全身全霊で務めたい」と宣戦布告した。

長崎文化放送から読売テレビに転職後、すぐに関わったミヤネ屋でともに仕事をした宮根には、番組MCに決まったことを「いの一番」に報告した。「偉大な先輩であり、えたいの知れない存在。師匠とも違う」という宮根と2人で食事に行き、「おめでとう。西山、朝はしんどいで。でもな、99％は時間通りに会社に行って成功や。後の1％で視聴者、スタッフの皆さんを元気にしたったらええ」とアドバイスをもらったという。

宮根は「おはよう朝日です」で90年から20年間、MCを務めており、西山アナは「20年間、朝の番組をずっと続けられた方の言葉として、すごく重みを感じた。宮根さん的には、肩の力を抜いて、まず自分が健康であれとおっしゃりたかったんだと思う。大先輩からいただいたこの言葉を胸に刻んで前に進んでいきたい」と受け止めた。

西山アナを筆頭に報道の現場を踏んできているだけに、「いろんな事象が起こったときに臨機応変に対応してきた。何か起こってはいけないんですが、起こったときは『じゅーっと！ だね』と頼りにされるように」と力を込めていた。