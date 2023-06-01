『ミヤネ屋』“月イチ代打MC”が発表 宮根誠司アナと山陰コンビ実現、日本海テレビ中山紗希アナ【コメント】
読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）の“月イチ代打MC”として、2月27日に日本海テレビの中山紗希アナウンサーが登場する。島根県出身の宮根誠司アナと“山陰コンビ”が実現する。
【写真複数】『ミヤネ屋』代打MCとして登場！ 日本海テレビ・中山紗希アナウンサーが活躍する姿
『ミヤネ屋』は、昨年10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。2月に登場する日本海テレビの中山アナは、生まれも育ちも鳥取で、山陰エリアのニュース情報番組『One LIFE&NEWS』でメインキャスターを担当するほか、記者も兼務し、取材・構成・VTR編集・スタジオ展開とアナウンサー以外の業務にも意欲的に取り組んでいる。
■中山紗希アナウンサー（日本海テレビ）コメント
『ミヤネ屋』直後に放送しているニュース情報番組『One LIFE&NEWS』でメインキャスターを務めています。入社後は記者として事件、事故、災害の現場で取材を重ね、地域に根ざした視点を大切にしながら、緊張感のある空気の中で何をどう伝えるべきかを考えてきました。鳥取で31年間生まれ育った生粋の山陰人ではありますが、大阪には親戚がおり、幼い頃から何度も訪れてきた関西は私にとって第２のふるさとのような存在です。そんな関西から全国へニュースを届ける「ミヤネ屋」に携わらせていただけることを心から光栄に思います。宮根さんが築いてこられた番組の空気感を大切に、多くのことを学びながら、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
■代打ＭＣ企画担当アナウンサー一覧
井上沙恵アナウンサー／広島テレビ（2025年10月31日）
遠野愛アナウンサー／福岡放送（2025年11月25日）
森田絵美アナウンサー／山梨放送（2025年11月26日）
澤井志帆アナウンサー／静岡第一テレビ（2025年11月27日）
冷川小粹アナウンサー／長崎国際テレビ（2025年11月28日）
松原朋美アナウンサー／中京テレビ（2025年12月19日）
兼子真衣アナウンサー／札幌テレビ（2026年1月30日）
■歴代のMC担当アナウンサー
森若佐紀子アナウンサー（2007年4月1日〜2011年4月1日）
川田裕美アナウンサー（2011年4月4日〜2015年2月27日）
林マオアナウンサー（2015年3月2日〜2020年7月31日）
澤口実歩アナウンサー（2020年8月3日〜2025年3月28日）
西尾桃アナウンサー（202５年 ３月31日〜）
