読売テレビの中村秀香アナウンサー（31）が25日、大阪市の同局で行われた3月30日スタートの朝の新生情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜午前5時）の発表会見に出席した。

同局制作の朝の情報番組枠は2010年にスタートし、昨年9月に終了した「す・またん！」以来。中村アナは水〜金曜に出演し、西山耕平アナウンサーとメインMCを務める。

同局の平松翔馬アナと結婚し、3歳と1歳の娘を持つ中村アナは昨年、5月に職場復帰。「す・またん！」で共演していたOBの森たけしアナウンサーの「出演者自身が楽しむことが大事。その楽しさが見ている方にも伝わる」という言葉が印象に残っており、「私も森たけしさんから教わったことを大切に、この朝番組をつないでいきたい」

子育てをしながらの朝番組MCについては「3歳と1歳の娘がいる母親ですので、仕事と関係なく、日々育児に奮闘して悩みもあります。不安がないといったらウソになります」と本音を明かしつつ、「幸い家族からとても手厚くサポートしてもらっています。夫は同業のアナウンサーで私の気持ちもよく理解してくれてますし、私も力強い姿を家族に見せたいです」と意気込んでいた。