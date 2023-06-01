読売テレビ会見で『おは朝』連呼の事態 朝番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』発表で意識しまくり
読売テレビは24日、大阪市内の同局で記者会見を行い、朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を発表。打倒『おはよう朝日です』（ABCテレビ）を掲げた。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』曜日レギュラー…なるみ、黒田有、サマンサ・アナンサら
同局が制作する朝の情報番組は『朝生ワイド す・またん！』が昨年9月末で放送終了し、その後は『ZIP!』（日本テレビ系）の関西パートを設定していた。半年の準備期間を経て、『す・またん！』開始以来16年ぶりの新番組『じゅーっと！』の発進となる。
メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身アナウンサートリオで、目指すのは関西の朝の“テッパン”番組。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。
意識するのは、同時間帯の関西の大先輩『おは朝』で、チーフ・プロデューサーが自ら他局の番組名を挙げて「いずれ追い越したい」と目標を語った。「関西弁あふれる形にしていきたい」「イジってもらえる、ツッコんでもらえる、話題にしてもらえる番組をつくっていきたい」と熱意。
くしくも『おは朝』は、同じタイミングで岩本計介アナが卒業し、古川昌希アナにバトンタッチする。これにも言及して「ありがたいタイミングでこの新番組をスタートすることができる」と語った。
『おは朝』に対して、『じゅーっと！』で読売テレビの朝の顔となる西山アナは、『情報ライブ ミヤネ屋』で代打MCや中継を担当するなど、宮根誠司アナの下で経験を積んできた。宮根アナといえば、『おは朝』で長年関西の朝の顔を担ったレジェンドでもある。発表会には、宮根アナがビデオメッセージを寄せ、『おは朝』を連呼してエールを送った。
西山アナは「関西にはキングの番組がございます。ただ、我々には我々の強みが必ずありますので、いつの日かトップを奪還して、関西のテッパン朝番組となるよう全身全霊で務めさせていただきたい」と気合を込めた。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』曜日レギュラー…なるみ、黒田有、サマンサ・アナンサら
同局が制作する朝の情報番組は『朝生ワイド す・またん！』が昨年9月末で放送終了し、その後は『ZIP!』（日本テレビ系）の関西パートを設定していた。半年の準備期間を経て、『す・またん！』開始以来16年ぶりの新番組『じゅーっと！』の発進となる。
意識するのは、同時間帯の関西の大先輩『おは朝』で、チーフ・プロデューサーが自ら他局の番組名を挙げて「いずれ追い越したい」と目標を語った。「関西弁あふれる形にしていきたい」「イジってもらえる、ツッコんでもらえる、話題にしてもらえる番組をつくっていきたい」と熱意。
くしくも『おは朝』は、同じタイミングで岩本計介アナが卒業し、古川昌希アナにバトンタッチする。これにも言及して「ありがたいタイミングでこの新番組をスタートすることができる」と語った。
『おは朝』に対して、『じゅーっと！』で読売テレビの朝の顔となる西山アナは、『情報ライブ ミヤネ屋』で代打MCや中継を担当するなど、宮根誠司アナの下で経験を積んできた。宮根アナといえば、『おは朝』で長年関西の朝の顔を担ったレジェンドでもある。発表会には、宮根アナがビデオメッセージを寄せ、『おは朝』を連呼してエールを送った。
西山アナは「関西にはキングの番組がございます。ただ、我々には我々の強みが必ずありますので、いつの日かトップを奪還して、関西のテッパン朝番組となるよう全身全霊で務めさせていただきたい」と気合を込めた。