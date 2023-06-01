宮根誠司アナ、読売テレビ会見にサプライズ登場 『ミヤネ屋』後輩たちの新番組に金言メッセージ
読売テレビは24日、大阪市内の同局で記者会見を行い、朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を発表。『情報ライブ ミヤネ屋』宮根誠司アナがサプライズでメッセージを寄せた。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり
同局が制作する朝の情報番組は『朝生ワイド す・またん！』が昨年9月末で放送終了し、その後は『ZIP!』（日本テレビ系）の関西パートを設定していた。半年の準備期間を経て、『す・またん！』開始以来16年ぶりの新番組『じゅーっと！』の発進となる。
メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身アナウンサートリオで、目指すのは関西の朝の“テッパン”番組。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。
新たな読売テレビの朝の顔となる西山アナは、『ミヤネ屋』で代打MCや中継を担当するなど、宮根アナの下で経験を積んできた。林アナも『ミヤネ屋』3代目アシスタントを務め、中村アナも出演経験がある。さらに、お天気の“蓬莱さん”こと気象予報士・蓬莱大介も『ミヤネ屋』でおなじみの存在。
また、宮根アナといえば、『おはよう朝日です』（ABCテレビ）で長年関西の朝の顔を担ったレジェンドでもある。林アナは読売テレビ入社前に『おは朝』レポーターを務めていた。
そうした顔ぶれが並ぶなか、宮根アナから突如ビデオメッセージ。笑いを交えながら、「関西の朝番組っていうのは、情報ももちろん大事ですけど、とにかくおもしろくて、楽しくて、朝から元気になる番組にしていただきたい。それで『おは朝』と切磋琢磨していただけたら」とエールを送った。
西山アナは、宮根アナから直接アドバイスをもらったという。その内容は「朝はしんどい」「時間通り会社に行ったら99％成功。あと1％で視聴者の皆さん、スタッフの皆さんを元気にしたったらええやん」とシンプルなもの。西山アナは「健康がないと続けていけないし、元気も届けられない。大先輩からいただいたこの言葉を胸に刻んで前に進んでいきたい」と語った。
