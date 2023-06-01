気象予報士の蓬莱（ほうらい）大介氏（43）、市村紗弥香さん（29）が25日、大阪市の読売テレビで行われた3月30日スタートの朝の新生情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜午前5時）の発表会見に出席した。

市村さんは月〜水曜日、蓬莱氏は木〜金曜日の天気予報を担当する。

NHK「首都圏ネットワーク」、日本テレビ系「news zero」を担当後、同番組への出演が決まり、「夕方、夜と来て『朝はもうやんないだろうな』と油断していたところに、関西の朝番組を担当することになってとてもうれしい気持ちです。zeroの時は寝る前だったので、聞き心地の良いようなお天気予報を心がけていたんですが、次は目が覚めるような大きい声と笑顔で中継を頑張りたい」とにっこり。

大阪・八尾市出身とあって「地元の友達に見てもらえるのがうれしい」といい、「河内の入った関西弁ですけど、きれいな関西弁を心がけます」と意気込んだ。

一方、蓬莱氏は「兵庫県明石市出身でして、播州弁でございます。『じゅーっと！』の天気予報は、月〜水は河内弁交じり、木〜金は播州弁交じりの関西弁、コテコテの関西の天気予報を目指したい」とニヤリ。「朝って天気の情報がめちゃくちゃ大切。生活に直結する。できれば『蓬莱さんがこう言うてたで、知らんけど』っていう関西ならではの声が聞こえてきたら、うまくいったと思えるんじゃないか」と語った。

気象キャスターとなり、「情報ライブ ミヤネ屋」で宮根誠司アナと約15年、「ウェークアップ！」では辛坊治郎氏と約10年共演し、「型破りな司会者と一緒にやらせていただいて、おふたりから『天気のことは何を聞かれても答えられるよう、普段から勉強するように』と育てられた。気象キャスターになって今年で16年、まだまだ伸びしろしかない！ 関西の番組らしくユーモアもあり、真面目さも兼ね備えた天気コーナーをやっていきたい」と力を込めた。

メインMCを務める西山耕平アナウンサーには「有名な司会者って下の人をイジって引き上げてくれるスタイル。僕ら全員、イジられる側やで。先言うとくで」と注文。「彼は宮根さんみたいなイジって人を伸ばすタイプではないと思ってますけど、気象予報士ってイジられてナンボなんですよ。それで生きてきてますんで視聴者の方にイジってもらいたい」と、視聴者からもイジリを期待していた。