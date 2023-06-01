NY株式25日（NY時間14:24）（日本時間04:24）
ダウ平均　　　49439.79（+265.29　+0.54%）
ナスダック　　　23156.79（+293.11　+1.28%）
CME日経平均先物　59635（大証終比：+845　+1.42%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10806.41（+125.82　+1.18%）
独DAX　 25175.94（+189.69　+0.76%）
仏CAC40　 8559.07（+39.86　+0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.473（+0.012）
10年債　 　4.046（+0.017）
30年債　 　4.690（+0.009）
期待インフレ率　 　2.283（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.707（0.000）
英　国　　4.317（+0.011）
カナダ　　3.190（+0.002）
豪　州　　4.720（+0.025）
日　本　　2.130（+0.047）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.47（-0.16　-0.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5226.20（+49.90　+0.96%）

ビットコイン（ドル）
69149.81（+5102.83　+7.97%）
（円建・参考値）
1081万7105円（+798236　+7.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ