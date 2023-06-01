ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２６５ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式25日（NY時間14:24）（日本時間04:24）
ダウ平均 49439.79（+265.29 +0.54%）
ナスダック 23156.79（+293.11 +1.28%）
CME日経平均先物 59635（大証終比：+845 +1.42%）
欧州株式25日終値
英FT100 10806.41（+125.82 +1.18%）
独DAX 25175.94（+189.69 +0.76%）
仏CAC40 8559.07（+39.86 +0.47%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.012）
10年債 4.046（+0.017）
30年債 4.690（+0.009）
期待インフレ率 2.283（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（0.000）
英 国 4.317（+0.011）
カナダ 3.190（+0.002）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.47（-0.16 -0.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5226.20（+49.90 +0.96%）
ビットコイン（ドル）
69149.81（+5102.83 +7.97%）
（円建・参考値）
1081万7105円（+798236 +7.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49439.79（+265.29 +0.54%）
ナスダック 23156.79（+293.11 +1.28%）
CME日経平均先物 59635（大証終比：+845 +1.42%）
欧州株式25日終値
英FT100 10806.41（+125.82 +1.18%）
独DAX 25175.94（+189.69 +0.76%）
仏CAC40 8559.07（+39.86 +0.47%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.012）
10年債 4.046（+0.017）
30年債 4.690（+0.009）
期待インフレ率 2.283（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（0.000）
英 国 4.317（+0.011）
カナダ 3.190（+0.002）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.47（-0.16 -0.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5226.20（+49.90 +0.96%）
ビットコイン（ドル）
69149.81（+5102.83 +7.97%）
（円建・参考値）
1081万7105円（+798236 +7.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ