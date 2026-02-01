2025年11月24日に岡山大学で行われた石田ニコルさん登壇イベントの模様が、ダイジェスト映像として公開されました！

テーマは「夢」と「自己受容」で、学生・大学関係者・ゲストが同じ目線で語り合った1日限りの企画です。

2026年2月の開催報告とあわせて映像も見られるため、当日の熱量を後追いしやすい構成になっています☆

World Road「岡山大学コラボ特別イベント」

イベント実施日：2025年11月24日開催地：岡山大学開催報告日：2026年2月25日映像展開：YouTube本編＋岡山大学公式Instagramリール

World Roadは196＋カ国のネットワークとノウハウを活用し、教育・育成やサステナビリティ支援を行う組織です。

今回の主催は岡山大学グローバルエンゲージメントセンターで、国際的な学びを社会実装につなげる文脈で企画されました。

特別イベントでは、著名ゲストの体験談と大学生のリアルな声を重ねることで、夢を「押しつける言葉」ではなく「育てる対話」として扱う設計が徹底されています。

One Young World派遣報告で共有された学生の変化

学生報告セッション：1セッション派遣区分：岡山大学・岡山県代表

冒頭ではOne Young Worldミュンヘンサミットに派遣された学生が、現地で受けた刺激と帰国後の行動変化を報告しました。

海外の同世代と議論した経験が、学内活動や将来設計の解像度を上げた点が印象的です。

「参加した経験を言語化して共有する場」まで含めて学びが完結する構成になっていました。

石田ニコルさんセッションが示した「自己受容」と表現

石田ニコルさん登壇：1セッショントーク軸：自己受容・自己表現の2テーマ

石田ニコルさんは、One Young World参加時の不安と、世界の同世代と出会って得た自信を率直な言葉で語りました。

「自分を表現することは恥ずかしくない」という実感が、今の活動の土台になっている点も明確です。

成功談だけでなく迷いの過程まで共有されたため、若い参加者が自分の現在地に置き換えやすい内容になっていました。

クロストークで見えた「夢ハラ」への新しい向き合い方

クロストーク登壇：2名（石田ニコルさん／横井副学長）夢の入門書パート登壇：4名（石田ニコルさん・横井副学長・学生2名）

クロストークでは横井副学長が、若者を追い込みがちな「夢を持て」という圧力に対して、夢を自己探索の旅として捉える視点を提示しました。

うまくいかない時は「自分の機嫌を取る時間をつくる」という実践的な話題も共有され、会場全体の温度が自然に上がる対話でした。

後半の「夢の入門書」では登壇者がボードに言葉を書き出し、抽象論ではなく現在進行形の悩みとして夢を扱った点も特徴です。

ダイジェスト映像で追う当日の熱気とキャンパス風景

映像タイトル：「岡山から世界へ！石田ニコル in 岡山大学」公開チャネル：YouTube本編／岡山大学公式Instagramリール

公開映像にはトーク本編だけでなく、石田ニコルさんがキャンパスを歩き、学生の学びの現場に触れるシーンも収録されています。

言葉だけでは伝わりにくい会場の空気感やテンポを確認しやすく、イベントの全体像を短時間で把握できる編集です。

開催後のアーカイブとしても価値が高く、当日参加できなかった層にも届きやすい導線になっています。

この企画は、著名人トークに学生報告と大学の対話設計を重ねた点で、単発イベント以上の学びを残したケースです。

夢を語る場を「評価の場」ではなく「探索の場」に変えた進行が、教育イベントとしての強みになっていました。

【石田ニコルと夢を語る特別セッションが映像で再び！

World Road「岡山大学コラボ特別イベントダイジェスト公開」】の紹介でした。

